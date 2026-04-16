Kasus CSR BI-OJK, KPK Periksa Dua Pejabat Bank Indonesia

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/4/2026). (Foto: Antara/Rio Feisal)

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi pada penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama IRN dan NAM,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Budi menjelaskan IRN merupakan Deputi Direktur pada Departemen Hukum BI, sementara NAM merupakan Kepala Grup pada Departemen Aset Kantor BI.

Saat ini, KPK masih menyidik kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program CSR atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.

Laporan PPATK

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, kemudian KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Beberapa lokasi tersebut seperti Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024 dan Kantor OJK yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut. Adapun keduanya saat ini merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029.