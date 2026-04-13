Kasus 'Japrem' Riau, KPK Ungkap Peran Sentral Ajudan Gubernur Nonaktif

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein (kiri) didampingi jubir KPK, Budi Prasetyo saat mengumumkan tersangka baru dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/4/2026).(Foto: inilah.com/Reyhaanah Asya)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Marjani, dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut, pihaknya menduga Marjani menjadi sosok kunci dalam pengumpulan uang dari para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diperuntukkan bagi Abdul Wahid.

“Peran di MJN (Marjani) disini, tersangka MJN selaku ajudan itu sangat krusial berkait dengan pengumpulan uang-uang yang dari masing-masing kepala UPT, karena merupakan tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari Saudara AW (Abdul Wahid),” kata Achmad di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026).

Selain mengumpulkan uang, Marjani juga diduga terlibat dalam penggunaan dana hasil pemerasan tersebut untuk kepentingan Abdul Wahid.

“Itu peran yang sangat krusial. Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan-penggunaan keperluan-keperluan Saudara AW, itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN,” ujarnya menambahkan.

Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula pada Mei 2025 dari pertemuan di sebuah kafe di Pekanbaru antara Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Ferry Yunanda dan enam Kepala UPT Wilayah I-VI.

“Pertemuan itu untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid yakni sebesar 2,5 persen,” tutur Achmad.

Fee tersebut berkaitan dengan kenaikan anggaran 2025 untuk proyek jalan dan jembatan dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

Namun, Kepala Dinas PUPR PKPP Riau M Arief Setiawan yang disebut merepresentasikan Abdul Wahid kemudian meminta fee sebesar 5 persen atau sekitar Rp7 miliar.

“Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPRPKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah ‘jatah preman’,” jelas dia.

Permintaan tersebut kemudian disepakati para kepala UPT dan dilaporkan menggunakan kode “7 batang”. Dari kesepakatan itu, setidaknya terjadi tiga kali penyerahan dana pada Juni, Agustus–Oktober, dan November 2025.

Pada proses penyerahan terakhir, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menangkap Abdul Wahid di sebuah kafe di Riau, serta Tata Maulana yang merupakan orang kepercayaannya.

“Secara paralel, tim penyidik juga menggeledah rumah Abdul Wahid di Jakarta Selatan dan menyita uang dalam bentuk mata uang asing, yakni 9.000 pound sterling dan 3.000 dollar AS atau setara sekitar Rp800 juta,” ucap Achmad.

Ia membeberkan, dari rangkaian operasi tersebut, KPK mengamankan total uang sekitar Rp1,6 miliar, masing-masing Rp800 juta dari pihak terkait dan dari Abdul Wahid.