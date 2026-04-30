Kasus Kecelakaan KA Bekasi Naik Penyidikan, Polisi Siap Gelar Perkara Tentukan Tersangka!

Petugas mengevakuasi korban kecelakaan KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto/zk/am.)

Penanganan kasus kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur kini memasuki tahap penyidikan. Polisi pun mengagendakan gelar perkara pada pekan depan untuk mengurai dugaan kelalaian yang menjadi penyebab insiden tersebut.

Langkah gelar perkara ini akan dilakukan setelah penyidik Satlantas Polres Metro Bekasi Kota merampungkan pemeriksaan saksi serta pengumpulan alat bukti. Proses ini dinilai krusial untuk menentukan konstruksi hukum dan pihak yang bertanggung jawab.

Kepala Seksi Pullahjianta Subdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri, Kompol Sandhi Wiedyanoe, mengatakan penyidik saat ini masih fokus mendalami sejumlah aspek, termasuk kemungkinan kelalaian dari pengemudi taksi online Green SM.

"Setelah pemeriksaan saksi-saksi dikumpulkan, kami akan lakukan gelar perkara. Kemungkinan minggu depan,” kata Sandhi, Kamis (30/4/2026).

Sebelumnya, penyidik menyoroti aspek tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi, khususnya terkait penyediaan palang pintu di perlintasan sebidang. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perkeretaapian yang mengatur keselamatan di jalur perlintasan.

Sejumlah saksi telah diperiksa, dan proses pendalaman masih terus berlangsung. Polisi juga mengumpulkan berbagai barang bukti guna memperkuat analisis penyebab kecelakaan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut penyidikan dilakukan untuk memastikan apakah kecelakaan dipicu oleh faktor human error atau kendala teknis lainnya.

"Kami dalami apakah ini terkait human error atau ada kendala sistem. Semua akan ditelusuri melalui pemeriksaan saksi, barang bukti, dan hasil olah TKP," ujar Budi.

Dalam penyidikan ini, polisi turut berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mendapatkan analisis teknis secara komprehensif.

Gelar perkara yang dijadwalkan pekan depan diharapkan menjadi titik awal penetapan arah penanganan kasus sekaligus mengungkap pihak yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.