Kasus Kecelakaan KA Bekasi Timur Belum Ada Tersangka, Ini Penjelasan Polisi

Taksi listrik Green SM Indonesia yang terlibat dalam kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: Kolasei Pixlr)

Hingga saat ini polisi telah menaikkan status kecelakaan kereta api (KA) di Bekasi Timur ke tingkat penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka atas kecelakaan yang menewaskan 16 orang itu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan tim penyidik masih mendalami keterangan dari para saksi.

"Iya lagi berproses (mendalami keterangan para saksi)," kata Budi kepada inilah.com, Selasa (5/5/2026).

Ia mengatakan belum adanya penetapan tersangka bukan karena ada kendala berarti. Hanya saja kata dia, tentu penyidik harus melaksanakan tugasnya sesuai mekanisme yang ada.

"Sejauh ini belum ada kendala, penyidik harus profesional, proporsional dan akuntabel. Dan yang utama adalah proses penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mari kita beri ruang (untuk) rekan-rekan penyidik dalam melaksanakan tugasnya," jelasnya.

Penyidik telah memeriksa 31 saksi dari berbagai unsur, mulai dari sopir taksi, penjaga palang, saksi di lokasi, hingga petugas operasional PT Kereta Api Indonesia. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti, serta menelusuri rekaman CCTV.

Penyidik masih menunggu hasil analisis dari Puslabfor Mabes Polri untuk memastikan penyebab utama kecelakaan.

Sementara itu, memasuki hari ke-9 kecelakaan maut di Bekasi Timur, saat ini masih terdapat 9 korban yang dirawat di RSUD Kota Bekasi.

Berdasarkan data yang diperoleh inilah.com di lokasi, Selasa (5/5/2026) sembilan korban yang masih menjalani perawatan seluruhnya berjenis kelamin perempuan.

Selain itu, posko Polda Metro Jaya yang biasa langsung terlihat saat masyarakat memasuki laman RSUD, kini sudah ditanggalkan dan situasi tampak sudah normal.

Berikut data nama korban yang masih dirawat:

1. Sariati

2. Despita

3. Ratri Intan

4. Dwi Apriliana

5. Mustika Ayu Pujiana

6. Ester Rajagukguk

7. Amalia Khasanah

8. Febriani Nur Rochmah

9. Nuryati

Sebelumnya, terjadi kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL atau Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Kronologinya, pada pukul 20.30 WIB KA Argo Bromo Anggrek berangkat dari Stasiun Gambir menuju Surabaya.

Kemudian, pada pukul 20.52 WIB KRL dengan kode 5181B tujuan Jakarta menabrak taksi yang mogok di perlintasan di Jalan Ampera. KRL dengan kode 5568A tujuan Cikarang tertahan di Stasiun Bekasi Timur.

Pada pukul 20.57 WIB KA Argo Bromo menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. Lokomotif KA masuk hingga separuh gerbong paling belakang KRL.

Korban meninggal dunia atas insiden tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, sebanyak 16 orang.