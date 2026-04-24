Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Akui tak Pernah Berinteraksi dengan Yaqut

Ketua Asosiasi Mutiara Haji Khalid Zeed Abdullah Basalamah menjawab pertayaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026). (foto: Antara)

Ustaz Khalid Basalamah menegaskan dirinya tidak pernah berinteraksi dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (23/4/2026) malam.

“Di sini ada nama-nama yang saya tidak pernah interaksi, seperti mantan Menteri Agama, staf khususnya itu saya tidak tahu,” kata Khalid.

Khalid menjelaskan, dirinya memenuhi panggilan penyidik dalam kapasitas sebagai Ketua Asosiasi Mutiara Haji. Selain memberikan keterangan, Khalid juga mengaku telah mengembalikan uang sebesar Rp8,4 miliar kepada KPK yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Jadi PT Muhibbah mengembalikan dana kepada kami, kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar Rp8,4 miliar kan gitu. Dikembalikan,” beber Khalid.

Ia menuturkan, dana tersebut berasal dari PT Muhibbah yang sebelumnya menawarkan keberangkatan haji kepada biro travel miliknya. Namun, menurut dia, tidak ada penjelasan terkait asal-usul uang saat diterima.

“Dan pada saat kita dikembalikan, kami nggak disampaikan itu uang apa. Uangnya dikasih saja. Nah, waktu dipanggil sama KPK, KPK mengatakan, ‘Ustadz, ada uang dari visa itu’. Saya bilang, ‘iya ada’. ‘Ustaz, harus kembalikan’,” tuturnya.

Khalid menegaskan, pihaknya langsung mengembalikan uang tersebut setelah diminta oleh KPK.

“Baik kita kembalikan. Jadi, uang itu bukan kami simpan. Uang itu dikasih oleh Muhibbah, terus kami nggak tahu uang apa, KPK minta, kami kembalikan pada saat diminta, sebatas itu,” tandasnya.