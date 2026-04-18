Kasus Nunggak Gaji PSBS Biak Bikin Predikat Super League Merosot

Masalah nunggak gaji yang dialami PSBS Biak kembali membuka luka lama kompetisi Indonesia.

Persoalan gaji pemain terus membanyangi klub Liga Indonesia atau Super League, benarkah pengelolaan keuangan klub bermasalah? lalu kenapa bisa lolos dan dinyatakan layak ikut kompetisi?

Perencanaan keuangan klub yang tidak matang membuat mereka kerap jor-joran pada awal musim, namun kemudian kehabisan bensin seiring berjalannya kompetisi.

Saat ini kompetisi sepak bola profesional Indonesia hanyalah Super League dan kompetisi-kompetisi di bawahnya, seperti Championship, Liga 3, dan Liga 4. Sangat sering ditemukan, klub-klub Super League berambisi besar menjadi juara tanpa mengukur kemampuan keuangan masing-masing.

Sebab menjadi juara artinya mendatangkan pelatih bagus, pemain-pemain bagus, staf-staf pendukung yang bagus, dan semuanya bermuara kepada uang. Belum lagi ditambah jika klub memutuskan untuk merombak tim pada pertengahan kompetisi, yang berarti mereka harus memecat dan memberi pesangon kepada pemain atau pelatih, dan mendatangkan pemain dan pelatih baru untuk mengisi posisi yang kosong.

Di sisi lain, keuangan sebagian klub-klub sepak bola Indonesia juga diketahui masih belum sehat. Klub-klub sepak bola Indonesia masih sangat bergantung kepada para pemilik dan manajer untuk mendapatkan pendanaan.

Jika pun ada sponsor, mungkin hanya beberapa klub dengan basis penggemar besar yang dapat mengeruk uang dari kerja sama sponsor. Sebab pada klub-klub tanpa basis penggemar besar, pihak sponsor biasanya merupakan rekanan pemilik atau manajemen.

Sedangkan pemasukan lain dari tiket pertandingan, penjualan merchandise, maupun hak siar mungkin sedikit membantu bagi pendanaan klub. Namun hal ini tentu timpang, karena ada beberapa klub yang memiliki basis penggemar besar dan pertandingannya kerap dipenuhi penonton, sedangkan ada pula klub-klub yang basis penggemarnya tidak besar.

Hal ini masih ditambah dengan biaya operasional suatu klub untuk mengarungi semusim Super League sangat besar. Sebagai contoh, pengeluaran untuk tiket pesawat, hotel, makan, dan transportasi untuk minimal 23 orang saat melakukan pertandingan tandang bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Peran operator, PSSI, dan NDRC

Untuk mencegah hal ini kembali terulang pada masa yang akan datang, operator Liga Indonesia harus tegas dengan persyaratan lisensi yang ada. Penilaian lisensi tersebut mencakup ke dalam lima kriteria utama yakni olahraga, infrastruktur, personalia, administrasi, hukum, dan keuangan.

Menjelang bergulirnya musim kompetisi 2025/2026, operator liga yakni ILeague telah mengumumkan bahwa enam klub yakni Borneo FC, Persib Bandung, Persita Tangerang, Persik Kediri, Dewa United, dan PSS Sleman (saat ini berkompetisi di Championship atau Liga 2) lolos dengan berstatus granted penuh.

Sedangkan 12 klub lainnya, termasuk PSBS Biak, lolos dengan berstatus catatan perbaikan (granted with sanction).

Dengan demikian, di atas kertas PSBS Biak telah melalui saringan yang ada dan saat itu dinyatakan berhak mengikuti kompetisi di Indonesia.

Dari segi PSSI, federasi sepak bola itu sudah memiliki payung hukum berupa National Dispute Resolution Chamber atau NDRC. NDRC Indonesia yang sudah mendapat pengakuan FIFA pada 2023 disebut Ketua Umum PSSI merangkap Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang bermasalah di sepak bola.

Erick pada Agustus 2025 pernah menyebut bahwa NDRC Indonesia telah menangani lebih dari 200 kasus, yang sebagian besar merupakan masalah tunggakan gaji pemain oleh klub.

Masalah penundaan gaji di tim PSBS Biak membuka mata kita bahwa di balik riuh rendah penyelenggaraan liga dan penampilan timnas Indonesia yang semakin ciamik masih ada kasus klasik yang selalu mengintip.

Jika kita tepikan sejenak bintang-bintang besar, maka bagi para pelaku sepak bola aktif, pendapatan mereka hanya bertumpu pada gaji yang mereka terima dari klub. Gaji itulah yang akan mereka gunakan agar asap dapur tetap mengebul, uang sekolah anak dapat terbayar, maupun kiriman kepada orang tua dan mertua tetap lancar.

Seandainya masalah ini terus berlarut-larut, peluang para pemain untuk menerima godaan pihak-pihak luar yang ingin mendapatkan keuntungan dari pengaturan pertandingan akan semakin besar. Bagaimanapun, mendapatkan uang dari misalnya pengatur pertandingan agar mereka mengalah tentu lebih menggoda ketimbang harus berjuang mati-matian demi klub yang menunggak gaji mereka.