Kasus Pegadaian Mobil, Manajer Pak Tarno Beri Waktu 2x24 Jam sebelum Tempuh Jalur Hukum

Manajer pesulap Pak Tarno, Laura memberikan waktu 2x24 jam bagi mantan manajer dan mantan sopir pribadi Pak Tarno, untuk menyelesaikan masalah pegadaian mobil. Ia mengatakan, pihaknya tidak langsung membawa persoalan itu ke ranah hukum.

“Saya kasih waktu 2x24 jam lah ya untuk orang beliau tersebut, karena kan tadi saya telepon juga komunikasi dan beliau tidak mau mengangkat ya kan. Kalau tidak ada komunikasi dengan saya, saya akan melakukan langkah hukum,” kata Laura saat ditemui inilah.com di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Sabtu (11/4/2026).

Tak asal bicara, ia menyebut sebetulnya sudah ada pengacara ternama yang menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan kasus penipuan yang menimpa Pak Tarno. Namun, Laura masih menunda menerima karena harus mendapatkan izin dari Pak Tarno langsung.

“Salah satu lawyer terbesar juga hubungi saya gitu kan. Jadi saya bilang nanti dulu ya mas gitu. Tadi malam saya baru dipanggil sama beliau, karena sudah tahu kasus Bapak kan, saya bisa bantu kok dia bilang gitu, salah satunya lawyer itu kan lawyer punya nama, salah satunya memegang artis terkenal,” tuturnya.

“Enggak apa-apa kita enggak usah minta duit dibilang gitu. Jadi saya tanyakan Pak Tarno dulu ya saya gituin, nanti saya tidak boleh sembarangan karena izin beliau baru bisa,” sambung Laura.

Sebagai orang yang belakangan ini bersama Pak Tarno, Laura mengaku tak tega Pak Tarno ditipu dengan kondisinya.

“Kalau orang tersebut tidak mau menemui saya selaku manajer Pak Tarno, saya pribadi melakukan langkah hukum. Karena saya tidak tega melihat Bapak begini, karena selama ini banyak yang menipu beliau dan membodoh-bodohi beliau,” ungkapnya.

Diketahui, mulanya Pak Tarno ditipu oleh mantan manajer berinisial N pada 2024 lalu. Ia diamanahkan uang senilai Rp100 juta untuk membelikan mobil, namun pelaku tak membelikan mobil tersebut.

Hal serupa terulang, mobil ke dua Pak Tarno juga digadaikan oleh mantan sopir pribadi dan rekannya tanpa sepengetahuan. Bahkan, Pak Tarno tak menerima uang sepeser pun dari hasil mobilnya yang digadai.