Kasus Pembacokan Pegawai Roti di Cengkareng, Motifnya Bikin Geleng-geleng

Gara-gara masalah sepele di jalan raya, nyawa seorang pemuda melayang. Polisi berhasil meringkus RS, pelaku pembacokan sadis terhadap AH (19), seorang pegawai toko roti yang tewas mengenaskan di kawasan Pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat.

Kasus yang sempat viral di media sosial ini dipicu oleh perselisihan di jalanan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa insiden berdarah ini bermula dari masalah lalu lintas.

Kronologi

Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin (4/5/2026) sekitar pukul 13.40 WIB. Berdasarkan penyelidikan awal, motor yang dikendarai pelaku RS nyaris menabrak motor korban AH.

Bukannya saling memaafkan, keduanya justru terlibat cekcok mulut yang hebat di lokasi kejadian."Perselisihan itu diduga dipicu persoalan di jalan setelah sepeda motor pelaku nyaris menabrak motor korban," terang Budi Hermanto dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Emosi yang tidak terkontrol membuat RS gelap mata. Ia nekat menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis celurit. AH tersungkur bersimbah darah setelah mengalami luka parah di bagian dada kiri.

Kabur ke Bogor

Usai menghabisi nyawa korban, RS langsung melarikan diri untuk menghindari kejaran massa. Namun, pelariannya tidak bertahan lama. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, tim kepolisian berhasil melacak keberadaan pelaku.

"Pada malam harinya, pelaku dapat ditangkap di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat," tambah Budi.

Viral di Media Sosial

Sebelumnya, video amatir yang merekam momen memilukan tersebut tersebar luas di jagat maya. Dalam video tersebut, tampak korban yang mengenakan kaus hitam sudah dalam kondisi tidak berdaya dan bersimbah darah di depan sebuah pagar warga.

Kini, RS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami motif lain serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.