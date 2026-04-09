Kasus Suap Importasi, KPK Telisik Aliran Uang 'Panas' ke Pejabat Bea Cukai

Ukuran Font Kecil Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Rabu (8/4/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Adapun dua saksi yang diperiksa yakni Senen yang merupakan pegawai Bea Cukai, serta Ahmad Kusaeri alias Uthie dari kalangan wiraswasta.

“Senen didalami pengetahuannya terkait dugaan penerimaan yang dilakukan oleh oknum di Dijen Bea dan Cukai,” kata Budi kepada wartawan, dikutip Kamis (9/4/2026)

Sementara itu, ia menambahkan Ahmad Kusaeri dimintai keterangan mengenai mekanisme dan proses yang dilakukan sebagai forwarder dalam kegiatan importasi barang.

KPK belum memerinci lebih lanjut konstruksi perkara yang tengah diusut. Namun, keterangan para saksi diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap dugaan praktik korupsi di lingkungan DJBC.

Diketahui, Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Salah satu yang ditangkap adalah Rizal, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

Keesokan harinya, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang ditangkap sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW atau tiruan di lingkungan Bea Cukai. Mereka adalah:

Rizal (RZL), Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024–Januari 2026 Sisprian Subiaksono (SIS), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Orlando Hamonangan (ORL), Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai John Field (JF), pemilik Blueray Cargo Andri (AND), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK), Manajer Operasional Blueray Cargo

Selanjutnya, pada 26 Februari 2026, KPK menambahkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo (BBP), sebagai tersangka baru kasus tersebut.

Penyidik KPK kemudian mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai setelah penyitaan uang tunai senilai Rp5,19 miliar dalam lima koper dari rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Uang tersebut diduga berasal dari praktik kepabeanan dan cukai ilegal.