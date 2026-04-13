Kata Alcaraz Usai Dikalahkan Sinner di Final Monte Carlo

Carlos Alcaraz mengakui tidak bermain bagus pada momen-momen penting saat melawan Jannik Sinner pada final Monte-Carlo Masters, yang membuat petenis Spanyol itu gagal mempertahankan gelarnya.

"Saya akan mengatakan bahwa di momen-momen penting, poin-poin penting, saya tidak bermain bagus," kata Alcaraz dikutip dari ATP, Senin.

"Saya pikir saya memiliki begitu banyak peluang dalam pertandingan yang tidak saya manfaatkan. Begitu banyak gim, poin, begitu banyak 15-30, 0-30."

"Saya pikir di tie-break pertama, saya tidak bermain bagus dan saya pikir dia hanya memainkan tenis yang luar biasa saat momen penting. Saya pikir itulah kuncinya hari ini.”

Dalam kondisi berangin, Alcaraz unggul satu break di kedua set tetapi gagal memanfaatkannya. Ia melakukan kesalahan ganda yang fatal saat tertinggal pada tie-break set pertama dan kemudian kehilangan keunggulan 3-1 di set kedua, mengakhiri pertandingan dengan 45 kesalahan sendiri.

"Saya rasa kondisi hari ini sangat sulit, karena saya menganggap diri saya bermain tenis hebat saat angin bertiup kencang. Angin hari ini agak sulit karena tidak hanya searah," kata Alcaraz.

"Anginnya berputar-putar. Satu poin Anda bermain dengan bantuan angin dan poin berikutnya kebalikannya. Jadi sulit untuk memahami ke mana arah angin."

Sinner meningkatkan catatannya menjadi 7-10 dalam head to head dengan Alcaraz secara keseluruhan, termasuk 2-3 di lapangan tanah liat.

Alcaraz mengalahkan Sinner di final Roland Garros dan Roma tahun lalu, sehingga ia tidak terkejut dengan level lawannya di Monako.

"Kita telah melihat level Jannik di lapangan tanah liat dan saya pikir dia telah banyak berkembang dari tahun ke tahun," kata Alcaraz tentang Sinner yang menggeser peringkatnya di posisi No.1 dunia.

"Saya pikir dia mencapai level di lapangan tanah liat yang akan sangat berbahaya bagi semua orang. Saya sama sekali tidak terkejut, karena kita bisa melihat level permainannya tahun lalu di Roland Garros."

Alcaraz meninggalkan Monte-Carlo dengan catatan 21-3 tahun ini, menurut indeks menang/kalah ATP. Ia akan berkompetisi di turnamen ATP 500 di Barcelona minggu depan.