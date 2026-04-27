80 Kata-Kata Ali bin Abi Thalib tentang Bersyukur yang Menuntun Jiwa untuk Lapang Hati

Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, khalifah keempat, serta sahabat dekat yang masyhur karena kecerdasan, keberanian, dan kebijaksanaannya hingga dijuluki “pintu ilmu”.

Kata-kata Ali bin Abi Thalib tentang syukur banyak dicari karena mengajarkan ketenangan hati, penerimaan takdir Allah, dan sikap tidak mudah mengeluh dalam setiap keadaan.

Bagi Anda yang sedang belajar menerima hidup dengan lebih lapang, kata-kata Ali bin Abi Thalib tentang bersyukur bisa menjadi pengingat sederhana untuk menenangkan hati dan melihat setiap keadaan sebagai bagian dari ketetapan yang patut disyukuri.

Kata-Kata Ali Bin Abi Thalib Tentang Bersyukur

Ilustrasi kata-kata Ali bin Abi Thalib tentang bersyukur

Berikut adalah kata-kata Ali bin Abi Thalib tentang bersyukur yang mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari banyaknya yang dimiliki, tetapi dari hati yang mampu menerima setiap keadaan dengan lapang:

“Nikmat yang tidak disyukuri akan pergi tanpa pamit, sementara yang disyukuri akan datang tanpa diminta.” “Syukur bukan hanya di lisan, tetapi terlihat dari cara seseorang menggunakan apa yang ia miliki.” “Barangsiapa merasa cukup dengan apa yang ada, maka ia telah memiliki kekayaan yang tidak akan habis.” “Jangan ukur kebahagiaan dari banyaknya yang dimiliki, tapi dari seberapa dalam engkau mensyukurinya.” “Jika engkau belum mampu bersyukur atas yang sedikit, maka engkau tak akan mampu menjaga yang banyak.” “Nikmat terasa kecil ketika dilihat, tapi menjadi besar ketika disadari dan disyukuri.” “Hati yang penuh syukur akan selalu lapang, meski hidup tidak selalu mudah.” “Syukur menjadikan yang sempit terasa luas, dan yang berat terasa ringan.” “Jangan menunggu sempurna untuk bersyukur, karena syukur itulah yang menyempurnakan.” “Apa yang hilang mungkin menyakitkan, tapi apa yang masih ada seharusnya cukup untuk disyukuri.” “Syukur adalah kunci yang membuka pintu ketenangan, bahkan di tengah kekurangan.” “Apa yang engkau miliki hari ini adalah karunia yang dulu pernah engkau doakan.” “Orang yang bersyukur tidak sibuk menghitung apa yang kurang, tetapi menjaga apa yang ada.” “Semakin engkau bersyukur, semakin sedikit engkau merasa kekurangan.” “Syukur mengubah ujian menjadi pelajaran, dan kesulitan menjadi jalan kedewasaan.” “Hati yang bersyukur tidak mudah iri, karena ia tahu setiap nikmat punya waktunya sendiri.” “Jangan remehkan nikmat kecil, karena dari situlah kebahagiaan tumbuh.” “Bersyukur membuat hidup terasa cukup, meski dunia berkata sebaliknya.” “Jika engkau ingin nikmatmu bertambah, maka jagalah ia dengan rasa syukur.” “Syukur adalah cara terbaik untuk menjaga apa yang tidak bisa engkau genggam selamanya.”

Contoh kata-kata Ali bin Abi Thalib tentang bersyukur

“Bersyukurlah kepada Allah dalam setiap keadaan, karena di balik yang engkau sukai ada nikmat, dan di balik yang engkau benci ada rahmat.” “Syukur adalah tanda hati yang mengenal Rabb-nya.” “Barangsiapa bersyukur, maka ia telah mengikat nikmat agar tidak lepas darinya.” “Ya Allah, jadikan aku hamba yang melihat nikmat-Mu sebelum melihat kekuranganku.” “Nikmat yang paling besar bukanlah banyaknya harta, tetapi hati yang selalu ingat kepada Allah dan pandai bersyukur.” “Syukur itu ibadah.” “Jika engkau tidak mampu menghitung nikmat Allah, maka cukuplah engkau tunduk dan bersyukur atasnya.” “Hati yang bersyukur akan selalu dekat dengan Allah, meski dalam keadaan sempit.” “Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku termasuk orang yang lalai dari mensyukuri karunia-Mu.” “Syukur menjadikan sedikit terasa cukup karena keberkahan yang Allah letakkan di dalamnya.” “Bersyukur itu menjaga amanah dari Allah.” “Ketika engkau bersyukur, engkau sedang mengakui bahwa semua yang engkau miliki berasal dari Allah semata.” “Ya Allah, ajarkan aku untuk bersyukur bukan hanya saat lapang, tetapi juga saat Engkau mengujiku.” “Syukur adalah jalan menuju ridha Allah.” “Jangan melihat kecilnya nikmat, tapi lihatlah betapa besar Dzat yang memberikannya.” “Orang yang bersyukur akan sibuk memuji Allah, bukan mengeluhkan keadaan.” “Ya Allah, karuniakan aku hati yang selalu merasa cukup dengan pemberian-Mu.” “Syukur menjauhkan hati dari kufur nikmat.” “Setiap nikmat adalah ujian: apakah engkau akan bersyukur atau justru melupakannya.” “Bersyukurlah, karena setiap nafas yang Allah berikan adalah karunia yang tak ternilai.”

“Barangsiapa mengenal bahwa semua berasal dari Allah, maka lisannya akan ringan untuk bersyukur.” “Syukur adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati hamba-Nya yang mengenal nikmat.” “Ya Allah, jangan Engkau jadikan nikmat sebagai sebab aku lalai dari mengingat-Mu.” “Nikmat yang disertai syukur akan mendekatkanmu kepada Allah, bukan menjauhkan.” “Syukur adalah bukti bahwa hati tidak tertipu oleh dunia.” “Jika engkau bersyukur, Allah akan menambah bukan hanya nikmat, tetapi juga keberkahannya.” “Ya Allah, jadikan aku hamba yang memuji-Mu sebelum meminta kepada-Mu.” “Syukur menjaga hati tetap hidup dalam ketaatan.” “Tidaklah seorang hamba bersyukur dengan tulus, kecuali Allah tambahkan ketenangan dalam dadanya.” “Ya Allah, anugerahkan aku lisan yang basah dengan syukur kepada-Mu.” “Syukur adalah pengakuan bahwa segala kebaikan datang dari Allah semata.” “Hati yang bersyukur akan melihat ujian sebagai cara Allah mendidiknya.” “Ya Allah, jangan Engkau cabut nikmat-Mu dariku karena kelalaianku dalam bersyukur.” “Syukur menjadikan seorang hamba lebih dekat kepada rahmat Allah.” “Barangsiapa bersyukur dalam lapang, ia akan dimudahkan bersabar dalam sempit.” “Ya Allah, tanamkan dalam hatiku rasa cukup dengan apa yang Engkau tetapkan.” “Syukur adalah ibadah hati yang tidak terlihat, namun besar nilainya di sisi Allah.” “Orang yang bersyukur tidak akan diperbudak oleh keinginan dunia.” “Ya Allah, jadikan setiap nikmat sebagai jalan bagiku untuk semakin taat kepada-Mu.” “Syukur adalah bentuk kerendahan hati seorang hamba di hadapan Rabb-nya.”

