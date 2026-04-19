100 Ide Kata-Kata Jualan Online yang Unik, Lucu, dan Menarik, Dijamin Bikin Laris!

Scroll sedikit ke bawah, ketemu konten jualan, scroll lagi ke bawah, ada lagi konten promosi. Begitulah kehidupan di media sosial, di mana kita semua terpapar 4.000 hingga 10.000 iklan setiap harinya.

Masalahnya, perhatian audiens saat melihat iklan hanya sebentar, sekitar 1 hingga 2 detik saja. Situasi inilah yang membuat kompetisi menjadi semakin sengit.

Di jendela waktu yang begitu sempit, pemasar dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat konten yang bisa membuat audiens “pause” atau berhenti sejenak dan menyimak pesan yang disampaikan.

Salah satu caranya adalah dengan menyelipkan kata-kata lucu yang mampu membuat audiens berhenti menggulir layarnya.

Tips Membuat Kata-Kata Promosi dan Jualan yang Lucu

1. Pakai Bahasa yang Ringan dan Mudah Dipahami

Agar pesan yang ingin disampaikan diterima dengan mudah oleh audiens, gunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami.

Hindari menggunakan kata-kata yang bersifat teknis, karena itu hanya akan membuat audiens bingung dan tidak tertarik.

2. Bermain dengan Kata, Plesetan, dan Rima

Biar iklan tidak terasa datar, gunakan permainan kata-kata, seperti singkatan, plesetan, pantun dan rima, supaya iklan terlihat menarik dan audiens bersedia menyimak iklan lebih lanjut.

3. Manfaatkan Tren dan Topik Viral

Supaya konten promosi terlihat segar, gunakan tren atau topik yang sedang viral di media sosial, seperti meme, tren challenge, dan lain sebagainya.

Hindari menggunakan topik sensitif, karena hal itu hanya akan membuat audiens merasa tidak nyaman.

Inspirasi Kata-Kata Lucu untuk Hook Jualan di Media Sosial

Tabungan bilang ‘jangan’, tapi check-out bilang ‘gaspol’! Gajian lewat, diskon juga bisa lewat loh! Belanja itu terapi, dan ini obatnya 😆 Harga hemat, hasil maksimal! Diskon ini lebih jelas daripada hubungan kamu 😏 Status: Lajang. Kondisi keuangan: Lebih lajang lagi. Ini bukan PHP, ini beneran promo! Aku nggak butuh motivasi, aku butuh diskon 90%. Buka paket adalah love language terbaikku. Boleh gagal move on, tapi jangan gagal checkout ya! Diskonnya lebih gede dari harapanmu ke dia. Barang sejuta umat, tapi yang ini versi ningrat. Mau nunggu murah? Ini udah murah 😌 Spill barang yang bikin tetangga jadi iri? Ini dia! Beli sekarang, mikirnya nanti aja Harga segini? Serius nanya, bukan bercanda 😆 Cuma butuh 1 detik buat jatuh cinta sama produk ini. Visualnya 10/10, harganya 2/10 (murah maksudnya!). Obat stres paling ampuh? Bukan curhat, tapi check-out. Akhir kata: Beli nggak ya? Beli lah, masa enggak! Barang ini kayak mantan: susah dilupain. Beli sekarang biar nggak overthinking nanti Cuma butuh 1 detik buat jatuh cinta sama produk ini. Badan butuh istirahat, tapi keinginan butuh dibayar. Berhenti jadi kaum mendang-mending, saatnya jadi kaum punya-punya. Skin care habis, stok sabar menipis. Mending beli ini biar tenang. Awas, pasanganmu bisa makin sayang kalau kamu pakai ini. "Baju udah numpuk di lemari, tapi tetep ngerasa nggak punya baju. Relate? Scroll TikTok 3 jam cuma buat nyari alasan buat beli barang ini. Katanya uang nggak bisa beli kebahagiaan, tapi bisa beli barang ini. Sama aja kan?

Ide Kata-Kata Lucu Jualan Lewat WhatsApp

Lagi rapat tapi perut keroncongan? Tenang, [Nama Produk] siap meluncur ke mejamu. Ready stok ya! Definisi bahagia itu sederhana: Ada seporsi [Nama Makanan] hangat di depan mata. Mau dipesenin sekarang? Baru matang banget! Aromanya aja udah bikin laper, apalagi rasanya. Siapa cepat dia dapat! Ada yang manis tapi bukan janji mantan. Yuk, cobain [Nama Dessert] kita! Cuaca lagi panas-panasnya, paling bener emang nyeruput [Nama Minuman] yang dinginnya nyes. Stok terbatas! Kerja makin sat-set dengan laptop baru. Performa kencang, kantong nggak bakal guncang! Lagi cari kado buat diri sendiri? Gadget terbaru ini siap bikin hidupmu makin praktis. Suara jernih kayak lagi konser pribadi. Earphone ini wajib banget ada di tas kamu. Lagi ada promo 'Tukar Tambah' nih. HP lama kamu kita hargai tinggi buat ganti yang baru! Gamer sejati nggak boleh pakai alat yang nanggung. Ready stok gear gaming terbaru! Mau punya website keren tapi bingung mulai dari mana? Konsultasi gratis dulu yuk! AC nggak dingin bikin gerah hati? Tim teknisi kami siap meluncur hari ini juga. Bikin acara pernikahan impian nggak harus mahal. Cek paket dokumentasi kita yang lagi diskon! Mau jago bahasa Inggris tanpa ribet? Privat asik, waktu fleksibel. Slot terbatas! Pakaian numpuk setinggi gunung? Drop aja ke laundry kami, jemputnya sudah wangi dan rapi. Butuh pengiriman cepat dan aman? Jasa kurir kami siap antar paketmu secepat kilat. Service motor nggak pakai antre? Booking slot kamu lewat WA ini sekarang juga! Tampil pede tiap hari dengan [Nama Produk]. Bahannya adem, desainnya nggak pasaran. Skincare habis? Jangan tunggu sampai kusam. Ready stok paket glowing hari ini! Jangan sampai salah kostum pas acara penting. Cek katalog dress terbaru kita yuk! Cuma modal [Harga], kamu sudah bisa tampil kece badai hari ini. Flash Sale 2 jam aja! Harga miring khusus buat kamu yang ada di kontak WA saya. Barang yang kamu taksir kemarin tinggal 1 pcs lagi nih. Jangan sampai keduluan yang lain! Lagi cuci gudang besar-besaran! Scroll katalog di bawah dan pilih favoritmu. Info terbaru: Barang ini lagi viral banget dan susah dicari. Beruntung kita masih ada stok! Cuma hari ini, besok beda cerita! Barang ready, tinggal kamu yang belum checkout 😌 Investasi kecil, manfaat besar! Capek ngurus website sendiri? Serahin ke ahlinya aja 😉 Cuma mau ngingetin: promo masih ada loh!

Ide Kata-Kata Jualan yang Lucu dan Out of the Box untuk Live Streaming

Masuk yuk! Di sini nggak ada drama mantan, adanya drama diskon yang bikin gemetar. Live ini mengandung kadar racun belanja yang sangat tinggi. Risiko ditanggung dompet masing-masing! Muka glowing itu kebutuhan, tapi barang di keranjang ini itu keharusan. Barang ini kalau dipakai bikin kamu kelihatan kayak orang kaya yang nggak perlu kerja. Warnanya cakep, lebih cerah dari masa depanku kalau kamu checkout barang ini. Barang ini limited edition, lebih susah dicari daripada nyari kesalahan sendiri. Ini beneran worth it, bisa dipakai buat gaya tanpa harus jual ginjal. Jangan cuma dimasuki keranjang, barangnya butuh kepastian bukan cuma dikoleksi. Ingat ya, rezeki nggak lari ke mana, tapi barang diskon lari ke orang yang lebih cepat. Kalau kamu skip sekarang, nanti nyesel sambil scroll 😭 Tombol payment-nya nggak gigit kok, yang gigit itu kalau stok habis pas kamu pengen. Checkout hari ini, ganteng/cantiknya mulai besok pas paket sampai. Yang tanya 'ada warna lain nggak?', ada! Tapi warna hatiku buat kamu cuma satu. Yang diem-diem di sini, aku tahu kamu lagi ngincer diskon 😏 Yang baru payment barusan, aku doakan rezekinya lancar dan mantannya nyesel! Masuk live ini gratis, keluar bawa paket 😆 Ukuran apa aja? Semua ukuran ada, kecuali ukuran rasa sayangku yang tak terhingga. Sisa 2 biji lagi! Ini beneran tinggal dikit, kayak harapan aku balikan sama dia. Baru restok langsung sisa 5? Kalian belanja atau lagi rebutan sembako gratis? Ini tuh investasi, bukan konsumtif. Investasi gaya!

Contoh Pantun Jualan Lucu