50 Kata-Kata Menolak Permintaan Pinjaman Uang dari Teman, Saudara, dan Kerabat

Hidup sudah sudah dan penuh dengan masalah, maka sebisa mungkin hindari drama baru, terutama yang berurusan dengan uang.

Sangat wajar jika ada perasaan tidak enak jika tidak bisa membantu teman atau kerabat yang sedang membutuhkan uang.

Di satu sisi juga ada perasaan takut masalah pinjam-meminjam ini berlarut panjang hingga merusak hubungan.

Bila hati memang terasa berat meminjamkan, bersikaplah secara tegas sejak awal dan sampaikan perasaan itu dengan bahasa halus agar tidak menyakiti perasaan kerabat.

Cara Menolak Orang yang Meminjam Uang

1. Berikan Alasan yang Jujur dan Logis

Saat ada orang ingin meminjam uang dan kamu menolaknya, biasanya mereka akan merasa sakit hati karena tidak dibantu oleh kerabat yang diandalkannya.

Biar tidak menimbulkan rasa sakit hati, kamu bisa jelaskan alasan yang logis mengapa kamu keberatan memberinya pinjaman.

Misalnya, kondisi keuangan di rumah memang tidak baik karena ada pengeluaran tidak terduga seperti renovasi rumah atau biaya rumah sakit, dan lain sebagainya.

Atau kamu juga bisa berkata jujur kepadanya kalau kamu memiliki tanggungan yang juga harus diselesaikan dengan cepat.

2. Tawarkan Solusi Alternatif

Jika tidak bisa memberikan bantuan berupa pinjaman uang, kamu bisa tawarkan solusi kepada kerabat, seperti pekerjaan sampingan misalnya.

Penghasilannya memang tidak bisa langsung dicairkan sebelum mereka menyelesaikan tugasnya.

Tetapi ini cara terbaik yang bisa dilakukan untuk membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan dalam kondisi mendesak, tanpa harus menambahkan beban finansial.

Kata-Kata Menolak Pinjam Uang ke Teman dan Saudara Secara Sopan

Menolak memberi pinjaman uang kepada teman dan saudara memang sangat berat. Tetapi, jika memang tidak memungkinkan, lebih baik bersikap tegas di awal untuk menghindari konflik.

Berikut adalah beberapa contoh kalimat menolak meminjamkan uang ke teman atau saudara dengan bahasa yang sopan:

“Mohon maaf ya, saat ini pengeluaran sedang banyak, jadi belum bisa bantu”. “Aduh, maaf ya, uangnya sudah digunakan untuk kebutuhan bulanan”. “Aku paham kondisimu, tapi jujur, aku sendiri lagi seret”. “Maaf ya, aku baru saja pakai uang tabungan untuk keperluan mendadak”. “Lagi nggak bisa bantu nih, soalnya aku juga lagi nunggu pembayaran cair”. “Bukannya gak mau bantu, tapi kondisi keuangan sedang tidak baik bulan ini”. “Maaf banget ya, aku punya aturan pribadi untuk tidak melibatkan uang dengan keluarga, agar hubungan bisa berjalan baik ke depannya”. “Sepertinya belum bisa bantu dalam waktu dekat ini”. “Aku doakan semoga cepat dapat jalan keluarnya, ya. Maaf, belum bisa bantu secara materi”. “Tabungan aku kunci untuk keperluan anak-anak, maaf ya”. “Maaf ya, lagi gak ada dana untuk dipinjamkan”. “Sorry, lagi nggak megang uang lebih sekarang”. “Maaf banget nih, tapi aku lagi menghindari urusan pinjam-meminjam dulu”. “Maaf ya, dana darurat sudah terpakai minggu lalu”. “Lagi nggak ada sisa dari gaji bulan ini, maaf ya”. “Coba tanya yang lain deh, aku lagi di posisi nggak bisa minjemin”. “Maaf ya, pengeluaran sedang membengkak bulan ini”. “Lagi nggak ada dana bebas di rekening, maaf ya”. “Maaf, nggak bisa, ada kebutuhan yang harus diprioritaskan” “Maaf, aku belum bisa bantu secara finansial sekarang.”

Kata-Kata Menolak Pinjaman Uang Secara Singkat Lewat WhatsApp

Kamu bisa gunakan beberapa contoh kalimat di bawah ini untuk menolak pinjaman uang lewat chat atau WhatsApp:

“Maaf ya, belum bisa bantu”. “Lagi kosong nih dompetnya, maaf ya”. “Lagi nggak bisa, ada kebutuhan mendesak juga”. “Sorry banget, aku juga lagi ngetatin pengeluaran”. “Maaf, aku nggak bisa pinjamkan uang sekarang.” “Aku lagi dalam fase hemat.” "Lagi nggak ada uang dingin nih, maaf ya." "Maaf ya, tabunganku lagi nggak bisa diganggu gugat." “Aku lagi punya target keuangan yang harus dicapai.” “Aku lagi ada kebutuhan mendesak.” “Aku lagi fokus ke kebutuhan keluarga dulu.” “Maaf, aku nggak punya dana lebih sekarang.” “Aku lagi menjaga cash flow, jadi belum bisa.” “Lagi ada keperluan penting, jadi belum bisa.” “Kondisiku lagi nggak memungkinkan untuk pinjamkan uang.” “Aku juga lagi mengatur keuangan, jadi belum memungkinkan.” “Aku lagi fokus menstabilkan keuangan dulu.” “Maaf, aku belum bisa bantu saat ini.” “Aku lagi harus lebih hati-hati soal uang.” “Maaf, aku nggak bisa bantu pinjaman kali ini.”

Kata-Kata Menolak Pinjaman dan Memberi Solusi Lain

Selain menolak, kamu bisa tawarkan solusi atau bantuan yang dapat meringankan beban mereka. Berikut beberapa contohnya: