Kata-kata Mikel Arteta Usai Arsenal Lolos ke Semifinal Liga Champions

Arsenal memastikan satu tiket semifinal Liga Champions usai menahan imbang Sporting CP di Emirates Stadium, Kamis (16/4/2026) dini hari WIB.

The Gunners menang agregat 1-0 setelah mampu menang di Portugal pada leg pertama.

Hasil ini membuat Arsenal semakin dekat dengan gelar Liga Champions untuk pertama kalinya bagi klub.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, bangga dengan permainan anak asuhnya di Liga Champions, padahal mereka baru saja terpeleset di Liga Inggris dan membuat Man City mendekat dalam pacuan gelar juara liga.

"Saya tahu upaya dan komitmen yang telah mereka berikan. Ada banyak kerja keras di baliknya, kami telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam sejarah klub kami selama 140 tahun, jadi itu menunjukkan betapa sulitnya hal itu," kata Arteta usai laga.

Arteta juga bangga dengan dukungan publik Emirates selama 90 menit laga yang membantu Meriam London menjaga gawang dari kebobolan kandang.

"Saya sangat senang untuk para pendukung kami karena mereka selalu mendukung tim hari ini dan kami akan menjalani dua malam yang ajaib, satu di Madrid dan satu lagi di sini di London melawan Atletico, jadi saya sangat bangga kepada mereka," kata Arteta.

Soal hasil akhir pertandingan, Arteta menyoroti sejumlah peluang yang harusnya berbuah gol untuk timnya."Saya rasa kami memiliki banyak momen bagus dalam pertandingan, tetapi kami tidak mencetak gol, kami tidak menyelesaikan serangan dengan cukup baik. Ada banyak hal lain yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan dalam pertandingan. Saat ini juga, ini tentang bagaimana Anda berkompetisi, dan ketika Anda akan memenangkan gelar, itulah yang akan menentukan momen-momen tersebut. Kami tentu saja melakukan itu malam ini," katanya.

Selanjutnya, Arsenal akan menantang Atletico Madrid di semifinal yang sukses menyingkirkan Barcelona.