65 Kata-Kata Pamit Izin Keluar Grup WA yang Sopan

Dalam hidup, pertemuan dan perpisahan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dalam sebuah grup WhatsApp, baik itu grup kantor, alumni, maupun komunitas.

Ada kalanya seseorang memilih keluar bukan karena adanya masalah, pertengkaran, atau hubungan yang memburuk, tetapi karena ada perjalanan baru yang ingin dimulai atau ingin dicapai.

Namun itu bukan menjadi alasan untuk bersikap tidak sopan. Saat ingin keluar dari grup WA, tetap harus menjaga etika dan menghargai orang-orang yang pernah ada di kehidupan kita dengan menulis kata-kata pamit yang sopan.

Selain untuk meninggalkan kesan yang baik, berpamitan juga dapat menjaga hubungan silaturahmi agar tetap berjalan dengan baik meski sudah tidak berada dalam satu grup yang sama.

Kata-Kata Pamit Izin Keluar dari Grup WA Kantor yang Formal dan Sopan

Bagi Anda yang telah resign atau telah menyelesaikan masa tugasnya, berikut adalah beberapa ide kata-kata pamit keluar dari grup WA kantor dalam format yang formal dan sopan:

Selamat pagi rekan-rekan. Berhubung masa tugas saya di proyek ini telah berakhir, saya izin pamit keluar dari grup. Terima kasih atas kerja sama dan pengalaman yang berharga, semoga sukses selalu. Mohon izin pamit dari grup rekan-rekan semua. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga di luar grup ini. Selamat pagi. Terima kasih atas semua ilmu, pengalaman, dan kerja sama luar biasa selama ini. Saya izin leave group hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Senang bisa bekerja sama dengan Bapak/Ibu di proyek ini. Saya izin pamit dari grup, sukses untuk tahap selanjutnya. Selamat siang rekan-rekan. Sehubungan dengan hari terakhir saya bekerja di (nama perusahaan), saya izin pamit dari grup ini. Terima kasih atas segalanya. Halo semuanya, saya mohon izin pamit dari grup kantor. Terima kasih atas kerja sama dan kekeluargaan selama ini. Terima kasih untuk semua kenangan yang hebat. Saya mohon izin keluar dari grup karena akan memulai perjalanan baru. Halo semuanya, berhubung masa magang saya telah berakhir, saya izin pamit dari grup ini. Terima kasih atas bimbingannya. Rekan-rekan, izin pamit karena masa penugasan lapangan saya sudah tuntas. Terima kasih atas bantuannya. Mohon izin pamit dari grup ini rekan-rekan semua. Terima kasih atas segala informasi yang bermanfaat. Rekan-rekan, saya izin pamit keluar. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya bergabung. Selamat pagi, saya mohon izin undur diri dari grup. Terima kasih atas segala bantuannya selama ini. Saya mohon izin meninggalkan grup. Terima kasih atas kerja sama dan komunikasi yang terjalin dengan baik selama ini. Saya izin undur diri dari grup kerja ini. Semoga tim selalu diberikan kelancaran dalam setiap pekerjaan. Halo semuanya, saya mohon izin pamit dari grup kantor. Terima kasih atas kerja sama dan kekeluargaan yang luar biasa.

Kata-Kata Izin Keluar dari Grup Teman atau Alumni

Setelah bertahun-tahun melewati masa suka dan duka bersama, jangan lupa untuk meninggalkan pesan pamit yang menyentuh hati untuk teman seangkatan dan rekan alumni:

Teman-teman, makasih ya buat seru-seruannya. Aku izin pamit dari grup, sukses buat kalian semua! Teman-teman, aku pamit dari grup ya. Mohon maaf kalau selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Izin pamit undur diri ya teman-teman. Sukses buat kita semua. Halo semua, izin keluar grup dulu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Izin leave group, ya. Terima kasih atas seru-seruannya selama ini. Izin undur diri dari grup ya rekan-rekan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih semuanya, saya mohon diri dari grup ini. Izin keluar grup ya semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Saya pamit undur diri dari grup ini. Semoga semuanya semakin kompak. Mohon izin undur diri dari grup ini. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan. Mohon izin meninggalkan grup karena kesibukan yang semakin padat. Saya izin keluar grup agar chat pribadi dan pekerjaan lebih fokus. Terima kasih pengertiannya. Izin keluar grup terlebih dahulu, semoga hubungan baik tetap terjalin. Saya pamit dari grup ini dulu ya. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Mohon maaf apabila selama bergabung ada perkataan yang kurang berkenan. Saya izin pamit dari grup. Izin pamit dari grup karena ada beberapa hal yang perlu saya prioritaskan. Semoga semuanya lancar selalu. Saya izin keluar grup terlebih dahulu. Semoga silaturahmi tetap terjaga ya. Terima kasih sudah menerima saya di grup ini. Mohon maaf, saya izin keluar. Mohon izin keluar grup karena sudah jarang mengikuti aktivitas di sini. Izin pamit dari grup ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain.

Kata-Kata Izin Keluar dari Grup Orang Tua/Wali Murid Anak

Seiring dengan berakhirnya masa belajar anak di sekolah, menyampaikan pamit secara formal di grup WA wali murid merupakan bentuk etika yang baik.

Untuk meninggalkan kesan profesional dan menghargai peran Bapak/Ibu Guru serta wali murid lainnya, berikut adalah beberapa contoh kalimat izin keluar grup yang bisa digunakan:

Selamat siang Bapak/Ibu wali murid. Sehubungan dengan kelulusan anak kami, saya izin pamit dari grup ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Bapak/Ibu guru dan seluruh orang tua atas kerja samanya selama ini. Saya izin pamit undur diri dari grup. Ayah dan Bunda semuanya, saya mohon izin pamit dari grup seiring dengan selesainya masa belajar anak kami di sekolah ini. Ayah dan Bunda, saya izin leave grup, ya. Terima kasih banyak atas kekeluargaannya selama ini. Terima kasih banyak Bapak/Ibu Guru atas kesabarannya mendidik anak kami hingga lulus. Saya izin pamit dari grup. Hormat kami untuk Bapak/Ibu Guru. Berhubung masa belajar anak sudah selesai, kami izin undur diri dari grup ini. Selamat pagi, saya izin undur diri dari grup. Terima kasih atas bimbingan yang sangat berkesan bagi anak kami. Terima kasih atas segala bantuan dan obrolan seru di grup ini. Saya izin undur diri seiring kepindahan sekolah anak saya. Selamat pagi. Saya izin pamit keluar grup seiring kelulusan anak kami. Semoga semua anak-anak di sini menjadi orang sukses. Terima kasih atas kenangannya. Izin undur diri dari grup, semoga masa depan anak-anak kita semua cerah.

Kata-Kata Pantun Lucu Izin Leave Group WA Teman dan Alumni

Keluar dari grup alumni tidak harus penuh dengan drama. Kamu bisa meninggalkan kesan yang beda dengan menggunakan kata-kata pantun yang menghibur berikut ini:

Pergi ke kota membeli ragi,

Izin pamit undur diri, Jalan-jalan ke kota Bekasi,

Izin keluar dari grup koordinasi. Menulis angka satu dua,

Izin pamit dari grup WA. Makan nangka sama-sama,

Izin pamit ya alumni semua. Ada kuman di atas bangku,

Izin pamit ya kawanku. Beli buku di toko sebelah,

izin pamit jangan marah. Cari cuan sampai ke Jawa,

Izin keluar grup WA Jalan setapak di tengah hutan,

Banyak bunga tumbuh menawan.

Selamat tinggal kawan alumni sekalian,

Moga sukses dalam perjuangan. Ikan patin di dalam kolam,

Kolamnya dalam berwarna biru.

Izin pamit tanpa banyak kalam,

Sukses buat kalian di grup baru. Beli bakso pakai cuka,

Makan di pinggir jalan raya.

Mohon maaf jika ada salah kata,

Saya izin pamit, ya.

Kata-Kata Keluar dari Grup WA dalam Bahasa Inggris

Kamu juga bisa menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan pesan pamit keluar dari grup dengan bahasa yang profesional dan berkelas: