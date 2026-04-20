Kata-kata Vinales Usai Pastikan Absen di MotoGP Spanyol

Pembalap Red Bull KTM Tech3 Maverick Vinales kecewa karena gagal tampil di hadapan pendukungnya sendiri pada MotoGP Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, 24-26 April.

Pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut dipastikan absen karena kondisi fisiknya masih belum memungkinkan untuk tampil kembali ke lintasan setelah menjalani operasi pada akhir Maret lalu.

"Ini jelas mengecewakan karena itu acara besar bagi saya, balapan pertama saya di rumah musim ini," kata Vinales dikutip dari laman MotoGP, Senin.

Vinales berharap kondisinya lekas membaik dan bisa untuk tampil pada gelaran MotoGP Prancis yang berlangsung di Sirkuit Le Mans pada 8-10 Mei 2026.

"Aku mengenal tubuhku dengan baik meskipun dan sekarang prioritasnya adalah untuk pulih dengan benar dan pastikan aku bisa kembali dalam kondisi terbaik untuk sisa musim ini. Semuanya bergerak dalam arah yang benar, dan target adalah untuk bersiap untuk Le Mans," ujar pembalap berjuluk Top Gun tersebut.

Menatap gelaran GP Spanyol, Red Bull KTM Tech3 mempunyai sejumlah sisi positif setelah Enea Bastianini finis di urutan keenam pada seri terakhir yakni GP Amerika Serikat yang berlangsung di Sirkuit Austin.

Selain itu pembalap Italia tersebut mengamankan podium perdananya dengan menempati peringkat ketiga pada sesi sprint race GP Amerika Serikat.

Namun, dengan absennnya Vinales, Red Bull KTM Tech3 hanya akan menurunkan Enea Bastianini di Jerez. Hal itu karena pembalap cadangan mereka, Pol Espargaro juga mengalami cedera tangan.