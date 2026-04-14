70 Kata-Kata Yunani yang Memiliki Arti Filosofi Mendalam dan Motivasi

Sejak ribuan tahun lalu, bahasa Yunani telah melahirkan banyak kata yang tidak hanya indah secara bunyi, tetapi juga sarat makna yang mendalam.

Banyak kata-kata tersebut dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi banyak tokoh dunia, mulai dari pengusaha, ilmuwan, hingga pemimpin besar, untuk bangkit dari kegagalan, menemukan tujuan hidup, dan meraih kesuksesan.

Sampai saat ini, filosofi dari kata-kata Yunani masih digunakan dan sering menjadi motivasi bagi banyak orang untuk tetap melangkah maju.

Kata-Kata Yunani tentang Kerja dan Kesuksesan

"Kualitas bukanlah suatu tindakan, namun suatu kebiasaan." - Aristoteles "Bekerja bukanlah suatu aib, kemalasanlah yang merupakan aib." - Hesiod "Peluang kecil sering kali merupakan awal dari usaha besar." - Demosthenes "Untuk mencapai kesuksesan, pertama-tama kita harus yakin bahwa kita bisa." - Nikos Kazantzakis "Cobalah dulu, baru cerita. Pahamilah dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap." - Socrates. "Lebih memilih kerugian daripada keuntungan yang tidak jujur; yang satu mendatangkan rasa sakit pada saat ini, yang lain untuk selamanya." - Chilon "Kesulitan adalah yang membangunkan si jenius." - Nassim Nicholas Taleb "Beri aku tuas yang cukup panjang dan titik tumpu untuk menempatkannya, maka aku akan menggerakkan dunia." - Archimedes "Jangan membanggakan apa yang kamu lakukan hari ini, sebab engkau tidak akan tahu apa yang akan di berikan oleh hari esok." - Phytaghoras. "Pada saat-saat tergelap kita harus fokus untuk melihat terang." - Aristoteles Onassis "Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan." - Phytaghoras. "Cepat itu baik, tapi akurasi adalah segalanya." - Xenophon "Tidak ada pencapaian besar yang muncul secara tiba-tiba." - Epictetus "Jika engkau ingin hidup senang, maka hendaklah engkau rela di anggap sebagai tidak berakal atau di anggap orang bodoh." - Phytaghoras. "Seperti permata yang tak bisa dipoles tanpa gesekan, manusia tak dapat disempurnakan tanpa cobaan." - Seneca "Pikiran bukanlah wadah yang harus diisi, melainkan api yang harus dinyalakan." - Plutarch "Untuk sukses dalam hidup, Anda memerlukan dua hal, ketidaktahuan (untuk berani) dan kepercayaan diri." — -Anonim

Quotes Yunani tentang Hubungan

"Kita mempunyai dua telinga dan satu mulut agar dapat mendengarkan dua kali lebih banyak daripada berbicara." - Epictetus "Dikatakan bahwa kemarahan adalah hal terakhir dalam diri seseorang yang menjadi tua." - Alcaeus "Dari semua harta benda, sahabat adalah yang paling berharga." - Herodotus "Aku berhutang budi pada ayahku untuk hidup, tapi kepada guruku untuk hidup dengan baik." - Alexander The Great "Setiap orang dapat dengan mudah melukai, tetapi tidak setiap orang bisa berbuat baik." - Plato "Bagaimanapun, menikahlah, jika Anda menemukan istri yang baik, Anda akan bahagia; jika tidak, Anda akan menjadi seorang filsuf." - Socrates "Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan" - Aristoteles. “Ketika anda memberi nasihat kepada orang yang berbuat salah, bersikaplah lembut dan jangan membuatnya merasa ditelanjangi” - Thales. "Aku mendambakan sedikit keinginan, menjadi paling dekat dengan para dewa." - Socrates Secara teoritis saya meyakini hidup harus dinikmati, tapi kenyataannya justru sebaliknya Karena tak semuanya mudah dinikmati. (Charles Lamb) "Cinta terdiri dari satu jiwa yang mendiami dua tubuh." - Aristoteles "Diam lebih baik daripada kata-kata yang tidak bermakna." - Pythagoras "Bentuk balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu." - Marcus Aurelius "Aku tidak membutuhkan teman yang berubah ketika aku berubah, bayanganku melakukan itu jauh lebih baik." - Plutarch "Menaklukkan diri sendiri adalah kemenangan pertama dan paling mulia." - Plato "Jangan merusak apa yang Anda miliki dengan menginginkan apa yang tidak Anda miliki." - Epicurus "Orang baik tidak membutuhkan hukum untuk bertindak bertanggung jawab, orang jahat akan mencari jalan keluar dari hukum." - Plato "Ketahuilah cara mendengarkan dan Anda akan mendapat manfaat bahkan dari mereka yang berbicara buruk." - Plutarch "Cara untuk mendapatkan reputasi yang baik adalah dengan berusaha menjadi apa yang Anda inginkan." - Socrates "Barang siapa berhasil mengalahkan ketakutannya akan menjadi orang yang benar-benar bebas." - Aristoteles

Kata-Kata Yunani tentang Kehidupan dan Kebijaksanaan