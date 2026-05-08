Kata Meta Soal Follower IG Tiba-tiba Anjlok

Meta menjelaskan penyebab penurunan drastis jumlah pengikut yang terjadi pada para pengguna platform Instagram, tak terkecuali pesohor seperti Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, dan Justin Bieber.

Menurut pernyataan juru bicara Meta, Instagram baru saja melakukan penghapusan akun-akun yang sudah tidak aktif dan proses itu bisa membuat pengguna platform kehilangan sebagian pengikut.

"Instagram baru saja melakukan proses rutin penghapusan akun-akun yang sudah tidak aktif. Proses ini bertujuan untuk menjaga komunitas Instagram tetap sehat dan autentik. Karena itu, pengguna mungkin melihat perubahan pada jumlah followers," kata juru bicara Meta.

Meta memastikan bahwa proses "bersih-bersih" akun tidak aktif itu sama sekali tidak berpengaruh pada pengikut aktif pengguna Instagram."Mereka tetap ada dan tetap menjadi bagian dari komunitas pengguna," kata juru bicara Meta.

"Apabila sempat ada akun Instagram yang sempat di-suspend dan kemudian dipulihkan, maka akun tersebut kini dipastikan sudah kembali karena proses verifikasi sudah selesai," katanya.

Dampak pembersihan akun tidak aktif di Instagram juga dirasakan oleh sejumlah pesohor di Indonesia.

Artis Luna Maya dalam unggahan di Threads pada Kamis (7/5) menyampaikan bahwa jumlah pengikutnya di Instagram berkurang sampai 800 ribu."IG lagi bersih-bersih," tulis Luna dalam unggahan di platform Threads.

Unggahan tersebut direspons oleh para pemilik akun Instagram yang kehilangan sebagian pengikut karena proses "bersih-bersih" di Instagram.

Selain Luna Maya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga mengalami penurunan jumlah pengikut di Instagram. Akun Instagram @raffinagita1717 sebelumnya memiliki sekitar 77 juta pengikut, tetapi jumlah pengikutnya sekarang 75,2 juta.