Kawal Misi Kemanusiaan TNI, Mitigasi Lebanon Memanas dan Bantuan Medis Gaza Dikebut

Kunjungan delegasi Kantor Staf Presiden ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) untuk memperkuat dukungan misi perdamaian dunia di Sentul, Bogor, Jumat, 10 April 2026.(Foto: Doc. PMPP TNI)

Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal ketat misi kemanusiaan TNI di tengah memanasnya konflik Lebanon Selatan, sekaligus mempercepat penyiapan bantuan medis untuk Gaza sebagai bentuk komitmen nyata Indonesia di panggung global.

Rapat koordinasi dan kunjungan kerja dipimpin langsung oleh Ketua Delegasi KSP, Ulta Levenia, S.IP., M.A., di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026).

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya strategis untuk memastikan kesiapan operasional sekaligus perlindungan maksimal bagi prajurit yang bertugas dalam misi internasional.

Eskalasi Lebanon Selatan

Kunjungan itu merupakan respons atas meningkatnya eskalasi di Lebanon Selatan yang berdampak pada keamanan pasukan perdamaian.

Sejak 1957, Indonesia telah mengirimkan lebih dari 25.000 personel dalam misi perdamaian dunia, menjadikannya salah satu kontributor utama dalam menjaga stabilitas global.

Saat ini, ratusan prajurit Satgas Yonmek tetap menjalankan mandat di wilayah-wilayah krusial.

Dalam arahannya, Ulta Levenia menegaskan, keselamatan personel tidak bisa ditawar. KSP bersama mitra terkait terus mengkaji langkah mitigasi operasional, termasuk penguatan perlindungan mandiri serta peninjauan prosedur standar di lapangan.

"Komitmen terhadap misi perdamaian tetap menjadi prioritas tertinggi, namun pada saat bersamaan, kewaspadaan juga harus ditingkatkan secara maksimal," tambah Ulta.

Bantuan Medis Gaza

Di sisi lain, percepatan bantuan medis untuk Gaza menjadi fokus penting dalam agenda tersebut.

KSP mengapresiasi kesiapan PMPP TNI dalam menyiapkan tenaga medis militer untuk mendukung misi kemanusiaan di kapal rumah sakit (Hospital Ship) milik Uni Emirat Arab (UAE), yang telah melayani puluhan ribu warga Gaza.

Langkah tersebut merupakan wujud konkret dari komitmen Presiden dalam membantu rakyat Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan.

Keterlibatan tenaga medis TNI diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan darurat bagi korban di wilayah tersebut.

“Dukungan Indonesia terhadap Gaza tidak pernah surut. Saat ini, melalui PMPP TNI, kami menyiapkan personel medis terbaik yang memiliki kompetensi militer untuk memberikan pelayanan di kapal rumah sakit UAE. Fokus kami adalah memastikan bantuan medis ini sampai secara efektif kepada saudara-saudara kita di Gaza yang membutuhkan perawatan darurat," ujar Ulta Levenia.

Mitigasi dan Rotasi

Selain misi Gaza, rapat juga membahas langkah mitigasi keamanan bagi prajurit Satgas Yonmek di Lebanon Selatan.

Menyikapi eskalasi yang terjadi, KSP menegaskan langkah freezing and cooling down telah dilakukan sebagai bentuk proteksi, tanpa membatalkan rencana rotasi pasukan pada 22 Mei 2026 mendatang.

Melalui sinergi antara KSP dan PMPP TNI, pemerintah memastikan bahwa setiap misi, baik dalam menjaga perdamaian di Lebanon maupun dalam misi kemanusiaan untuk Gaza, berjalan dengan standar keamanan tinggi serta dukungan kebijakan yang kuat dari tingkat kepresidenan.