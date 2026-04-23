Kawal Program, Mendes Yandri Ajak PPPK Ikut Bangun Desa Binaan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membuka Orientasi PPPK Tahun 2026 di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Kamis (23/4/2026). (Foto: Humas Kemendes PDT)

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak setiap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kemendes tahun 2026 untuk turut andil dalam membangun desa, seperti melalui desa binaan.

“Minimal di Kemendes, kita terapkan desa binaan. Kita deklarasikan desa binaan Kemendes. Kita bina dengan menggandeng para pihak, mengawal program yang sudah ada. Jadi, tidak puyeng sendiri karena banyak program ke desa sekarang maka itu yang kita kawal,” tutur Mendes Yandri saat membuka Orientasi PPPK Tahun 2026 di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Mendes Yandri lalu menyampaikan desa binaan itu bisa dipilih di antaranya berdasarkan tempat lahir sehingga program pemerintah berjalan tanpa kendala dan tepat sasaran.

“Kita harus mendorong program pemerintah yang baik. Tolong ego sektoral dihilangkan, kita minimal mendukung pemerintah dengan cara kita sendiri jangan ikut merecoki,” ujar dia.

Muara Program Pemerintah

Seruan itu pun disampaikan Mendes Yandri karena muara dari setiap program pemerintah berada di desa. Contohnya, kata dia, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, Mendes Yandri menekankan pegawai Kemendes PDT wajib untuk terlibat secara maksimal sesuai dengan wewenang masing-masing.

Selain itu, Mendes Yandri juga berpesan agar setiap peserta orientasi itu benar-benar menyimak setiap materi yang disampaikan, khususnya dalam memahami tugas dan fungsi serta unit kerja di Kemendes PDT. Dia berharap peran pegawai bisa dilaksanakan secara maksimal, baik di dalam maupun di luar kantor.

Dengan demikian, tidak ada satu pun desa yang berstatus tertinggal dan kualitas SDM Indonesia benar-benar meningkat.

“Orientasi ini harus sungguh-sungguh jangan sampai nggak paham sama rumah sendiri. Jangan sampai enggak ngerti soal Kemendes PDT. Ini adalah kelembagaan yang kita bawa maka keberhasilan Kemendes ini ya tergantung Bapak Ibu sekalian. Yang kita urus Indonesia bukan beberapa daerah saja,” katanya.

Diketahui materi yang akan disampaikan kepada peserta orientasi adalah materi mengenai pengenalan organisasi kementerian serta pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. Dari materi-materi tersebut, para peserta diharap menjadi petarung yang handal dan siap membangun desa di seluruh Indonesia tanpa meninggalkan aturan yang berlaku.