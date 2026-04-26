KBRI Nairobi Hebohkan Kenya Lewat Gastrodiplomasi, Kuliner Nusantara Jadi Primadona

(Foto: Humas KBRI Nairobi)

Ukuran Font Kecil Besar

KBRI Nairobi kembali menunjukkan taring diplomasi budaya Indonesia di panggung global. Lewat pendekatan gastrodiplomasi, kuliner Nusantara sukses mencuri perhatian dan menjadi primadona dalam ajang ASEAN Food Festival 2026 yang digelar di Village Market Mall, Kenya, Sabtu (25/4/2026).

Keberhasilan itu tidak lepas dari peran Dubes RI di Nairobi, Witjaksono Adji, yang juga menjabat sebagai Ketua ASEAN Committee in Nairobi (ACN) 2026.

Di bawah kepemimpinannya, Indonesia bersama Malaysia, Filipina, dan Thailand menghadirkan kekayaan kuliner dan seni budaya Asia Tenggara yang memikat ribuan pengunjung lintas benua.

Festival tersebut juga melibatkan komunitas Vietnam serta partisipasi sektor swasta. Tak hanya warga Kenya, pengunjung dari Eropa, Amerika, Australia, hingga Asia dan Pasifik turut memadati lokasi acara yang strategis, dekat dengan markas UNEP dan UN Habitat.

Dalam siaran pers KBRI Nairobi diterima inilah.com, Minggu (26/4/2026), total lebih dari 1.000 orang hadir, menegaskan besarnya daya tarik budaya ASEAN di Afrika Timur.

Diplomasi Rasa yang Menyatukan

Dalam sambutannya, Dubes Witjaksono Adji menegaskan makanan adalah medium kuat untuk membangun koneksi antarbangsa.

“Melalui makanan, kita berbagi siapa diri kita, tradisi kita, keluarga kita, dan cara kita terhubung dengan orang lain. Setiap hidangan yang disajikan hari ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di negara kita. Makanan, minuman, dan seni budaya yang tumbuh dan berkembang dengan dinamis, menciptakan nilai-nilai luhur dalam masyarakat dengan penuh kedamaian,” ujar Dubes Witjaksono Adji.

Ia menambahkan, keberagaman negara-negara ASEAN justru menjadi fondasi kuat dalam membangun harmoni global.

“Keberagaman negara-negara ASEAN, yang berbicara dalam bahasa dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi bekerja, berkembang, dan berbagi kemakmuran bersama. Semangat yang sama tercermin di sini acara ini, berbagai macam masakan, disajikan penuh cita rasa dan berdampingan dengan harmonis”, lanjutnya.

Stan Indonesia Diserbu, Kuliner Ludes

Stan Indonesia yang dikelola Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Nairobi bersama diaspora Indonesia menjadi magnet utama festival. Sajian autentik seperti tempe, nasi goreng, sate ayam, bakso, dan siomay langsung diserbu pengunjung.

Kudapan tradisional seperti lemper, risol, pastel, dan kue lupis turut melengkapi pengalaman kuliner. Sementara itu, es teh leci menjadi minuman favorit yang paling banyak diburu di tengah cuaca cerah Nairobi.

Antusiasme tinggi membuat seluruh makanan dan minuman Indonesia habis sebelum acara berakhir, sebuah indikator kuat bahwa kuliner Nusantara mampu bersaing dan diterima secara global.

Tak hanya kuliner, Indonesia juga menampilkan kekayaan seni budaya melalui batik, tenun, serta produk UMKM seperti tas, dompet, dan aksesori.

Produk-produk tersebut banyak diminati pengunjung yang ingin membawa pulang bagian dari identitas budaya Indonesia.

Spot foto bertema “Wonderful Indonesia” serta informasi “Study in Indonesia” juga menarik perhatian generasi muda internasional, membuka peluang kerja sama di sektor pariwisata dan pendidikan.

Kenya Siap Jadi Hub ASEAN

Pejabat Kenya yang hadir mengapresiasi festival ini sebagai bentuk nyata penguatan hubungan antarbangsa berbasis budaya.

Kenya bahkan menyatakan kesiapan menjadi hub bagi negara-negara ASEAN untuk mengakses pasar Afrika Timur, sekaligus mendorong kerja sama strategis di berbagai sektor.

Minister Counsellor KBRI Nairobi, R. Wisnu Lombardwinanto, menegaskan bahwa pendekatan ini memiliki dampak luas.

“Gastrodiplomasi dan eksposur pada seni budaya nusantara, melalui gelaran kuliner tradisional dan keunikan produk seni budaya Indonesia di acara itu, menjadi media penting dalam berkomunikasi dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara, serta alat yang efektif untuk mendorong penguatan people-to-people relations dan kerja sama ekonomi, sekaligus meningkatkan citra positif Indonesia di Kenya,” ungkap R. Wisnu Lombardwinanto.

Sementara itu, Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Nairobi, M. Farhan Faruq menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana memperkenalkan identitas bangsa.

Menurutnya, kegiatan bukan hanya difungsikan sebagai alat diplomasi publik, tetapi juga sebagai media untuk memperkenalkan identitas bangsa dan negara, serta semakin mempopulerkan keragaman kuliner dan keunikan seni budaya antar negara.

"Kegiatan ini mendukung upaya peningkatan citra positif dan peminatan warga Kenya dan negara lainnya yang hadir di festival ini untuk berwisata, termasuk wisata kuliner di Indonesia,” kata M. Farhan Faruq.

Keberhasilan KBRI Nairobi dalam ajang ini menegaskan bahwa kuliner dan seni budaya merupakan instrumen soft power yang efektif.

Tidak hanya mempererat hubungan antarbangsa, tetapi juga membuka peluang ekspor, investasi, dan promosi pariwisata Indonesia.

Melalui strategi gastrodiplomasi yang konsisten, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai bangsa dengan kekayaan budaya yang tinggi, multikultural, dan menjunjung nilai toleransi.

KBRI Nairobi pun berkomitmen untuk terus menggencarkan promosi serupa guna memperluas pengaruh Indonesia di kancah internasional.