KBRI Seoul Gandeng SM Entertaiment, Dorong Kolaborasi K-Pop dengan Indonesia

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul penjajakan kerja sama dengan SM Entertainment. (Foto: Tangkapan Layar Instagram @indonesiainseoul)

Ukuran Font Kecil Besar

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul membuka peluang investasi dan produksi konten hiburan antara Indonesia dan Korea Selatan melalui penjajakan kerja sama dengan SM Entertainment.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Cecep Herawan, dengan CEO SM Entertainment Daniel Jang dan CGO Mina Choi di Wisma Duta pada 23 April 2026.

"Untuk membahas peluang kolaborasi yang semakin luas di industri kreatif Indonesia–Korea," tulis akun resmi KBRI RI di Seoul dalam akun Instagram @indonesiainseoul, Jakarta, dikutip Sabtu (25/4/2026).

KBRI RI di Seoul menjelaskan pertemuan ini merupakan juga sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Di mana, pemerintah berupaya mendorong kerja sama yang lebih kuat di bidang industri kreatif kedua negara.

"Termasuk kolaborasi K-Pop di Indonesia, membuka peluang baru bagi para penggiat industri hiburan nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Cecep dalam keterangannya pun menyampaikan berbagai peluang strategis ke depan. Ia berharap dapat terbuka berbagai peluang investasi di bidang dunia hiburan antara kedua negara.

"Mulai dari investasi di sektor entertainment, talent scouting, pelatihan K-Pop, creative exchange, hingga kolaborasi merchandise," jelasnya.

"SM Entertainment juga didorong untuk menjajaki produksi film, video klip, dan beragam konten hiburan lainnya di Indonesia," ungkap Cecep menambahkan.

Cecep menyebut kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai hub industri K-Pop di kawasan.

"Sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem kreatif yang lebih luas, mulai dari produksi, distribusi, hingga pasar dan audiens global," tulisnya.

Sebagai informasi, SM Entertainment merupakan salah satu perusahaan hiburan terkemuka Korea Selatan yang memiliki jangkauan global luas.

Beberapa grup boyband dan girlband yang dinaungi di antaranya Hearts2Hearts, EXO, dan Super Junior.