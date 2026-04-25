KD dan Aurel Hermansyah Ungkap Suasana Siraman El Rumi-Syifa Hadju: Bagus dan Khusyuk Banget

Sabtu, 25 April 2026 - 12:12 WIB

Sabtu, 25 April 2026 - 12:12 WIB

Penyanyi kondang, Kris Dayanti alias KD mengungkap suasana prosesi pengajian hingga siraman pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju di kawasan Kemang.

KD yang menjadi salah satu tamu undangan datang bersama sang putri Aurel Hermansyah. Sembari berada di kendaraan pribadinya, KD pun menceritakan rangkaian acara pengajian Syifa Hadju.

"Bagus banget, khusyuk ya, ada sungkeman, lalu di jidatnya," ujar Kris Dayanti di Jakarta dikutip, Sabtu (25/4/2026).

KD bilang acara pengajuan dan siraman itu kental dengan sentuhan adat Jawa. Maklum, El merupakan pria yang memiliki darah keturunan Jawa kuat dari kedua orang tuanya, Maia Estianty dan Ahmad Dhani

Adapun, salah satu momen yang paling mencuri perhatian KD yakni ketika kedua orang tua Syifa menjalankan ritual jualan cendol.

"Tadi sih masih jual cendol Mama-Papanya, Syifanya lagi persiapan. Cantik banget," katanya.

Lebih lanjut, KD tidak menjelaskan secara detail terkait prosesi pengajuan dan siraman tersebut. Maklum, dia mengaku masih punya agenda lain yang harus didatangi.

"Makasih ya Kakak-kakak ya, mau jalan, makasih," katanya menyampaikan selamat tinggal bersama Aurel Hermansyah yang semobil dengannya.

Sebelumnya, kebahagiaan terpancar dari wajah Syifa Hadju yang tengah mempersiapkan hari bahagianya bersama El Rumi. Tepat Jumat (24/4/2026), keduanya pun melangsungkan prosesi pengajian hingga siraman di kawasan Kemang.

Ya, dalam beberapa potret yang beredar di jagat maya, Syifa tampil anggun mengenakan kain batik bernuansa tosca, dipadukan dengan ronce melati yang menghiasi kepala dan tubuhnya.

Riasan wajah yang natural dan flawless semakin menonjolkan kecantikan alaminya, menghadirkan kesan segar dan bercahaya.

Prosesi siraman yang dijalani turut memperkuat nuansa sakral dan khidmat dalam tradisi adat Jawa, menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju hari pernikahan.

Sementara itu pada acara pengajian Syifa, turut didampingi oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Syifa terlihat duduk sedikit tegang hingga mengaji untuk mendoakan agar acara pernikahannya dengan El Rumi berjalan lancar.