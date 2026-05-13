KDM Imbau Bobotoh Jangan Terlalu Euforia Rayakan Kemenangan Persib

Ukuran Font Kecil Besar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya Bobotoh Persib Bandung, untuk tidak terlalu euforia terhadap kemenangan Persib melawan Persija dalam lanjutan Super League 2025/2026.

Bobotoh juga tidak perlu memperlihatkan kejemawaan atas kemenangan Persib. Sementara, bagi tim yang kalah tidak perlu berkecil hati.

“Imbauannya, tidak boleh euforia terhadap kemenangan, harus memperhatikan langkah yang akan dilalui ke depan, dan perlihatkan kita adalah bangsa kesatria,” ucap KDM, sapaan Dedi Mulyadi, Senin (11/5/2026).

Lebih lanjut, KDM mempersilakan Persib menentukan lokasi perayaan jika menjadi pemenang dalam Super League 2025/2026. Perayaan bisa dilaksanakan di Bandung atau luar Bandung.

Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan pun mengimbau Bobotoh yang merayakan kemenangan Persib Bandung untuk tetap mematuhi aturan-aturan dan menjaga keselamatan. Jangan sampai merugikan keselamatan masing-masing.

“Jangan mengganggu dan merugikan pihak lain karena pada saat kita merayakan tentunya ada saudara-saudara kita yang lain yang punya kepentingan di jalan sehingga kita juga harus menghormati,” kata Rudi.

Jajaran Polda Jabar juga memastikan kondisi Jawa Barat saat ini kondusif dan diharapkan tidak ada lagi persinggungan-persinggungan antarpendukung tim sepak bola.