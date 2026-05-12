KDM: Keraton di Cirebon akan Direvitalisasi dan Bakal Dibangun Plataran Caruban

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menata kembali keindahan empat keraton yang ada di Kota Cirebon. Keraton Kasepuhan, Kacirebonan, Kanoman, dan Kaprabonan akan ditata menjadi bersih dan rapi.

Jalan di sekitar keraton akan dibersihkan, trotoar diperbaiki, begitu juga dengan sungai yang bakal dibersihkan agar memiliki air jernih hingga ke laut.

"Tidak boleh lagi ada sampah bertebaran dan kekumuhan. Saya tak ada keinginan apapun kecuali legacy ketika memimpin, bahwa ketika Deddy Mulyadi memimpin dengan spirit Padjadjaran, Keraton Kasepuhan, Kacirebonan, Kanoman, Kaprabonan, semuanya harus tertata rapi seperti masa lalu. Tak usah lagi hanya bicara anggaran provinsi, banyak yang ingin membantu berpartisipasi," ujarnya dalam kegiatan Kirab Budaya Mahkota Binokasih Napaktilas Padjadjaran, di Kota Cirebon, Minggu (10/5/2026).

Rencana ini dilakukan agar wisatawan betah dan mau berlama-lama berada di Cirebon. Saat ini, menurutnya wisatawan hanya betah sehari saja berada di Cirebon.

"Saya dapat cerita, kunjungan ke keraton di Cirebon itu rata-rata sehari pulang karena hanya melihat keraton, matanya tidak bisa lagi memandang Cirebon yang indah. Atmosfernya terlalu panas. Suasana historikal, suasana sosial, dan suasana cinta kasihnya hilang. Maka saya mengajak kepada Bupatinya juga Walikotanya, mari kita gunakan cinta dalam menata kota," tegasnya.

KDM menegaskan bertanggung jawab atas seluruh pembangunan dan renovasi keraton di Cirebon dengan catatan harus dirawat dan dipelihara, bukan dijual untuk keperluan segelintir orang.

"Kita bukan menjual keraton tapi kita merawat keraton, kita bukan menjual makam tapi kita merawat makam," tegasnya.

Ia juga akan menata jalur Kirab Budaya Mahkota Binokasih Napaktilas Padjadjaran di setiap kota yang dilalui dalam kegiatan Milangkala Tatar Sunda.

Penataan tersebut untuk mengembalikan keindahan kota serta menegaskan kembali keberadaan sejarah seni dan budaya Jabar kepada masyarakat Jabar.

"Di Karawang nanti akan saya bangun Pelataran Cinta. Di Bogor, saya juga akan membangun Pelataran Binokasih. Maka tahun depan, di Cirebon dari sejak tadi saya berangkat sampai sini, nanti akan saya bangun Pelataran Caruban," ujarnya.