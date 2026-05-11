KDM Perkuat Pemerataan Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekologi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, di Kantor Perwakilan BI Jabar, Kota Bandung, Senin (11/5/2026). (Dok. Pemprov Jabar)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan pentingnya kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat guna memperkuat pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hal tersebut diungkapkan Dedi Mulyadi usai menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, di Kantor Perwakilan BI Jabar, Kota Bandung, Senin (11/5/2026).

KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, berharap kolaborasi yang telah terbangun dengan BI dapat terus berjalan, khususnya dalam mendukung dua kebijakan utama Pemda Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan pertama, distribusi keuangan yang merata di seluruh wilayah Jawa Barat. Menurut KDM, pemerataan distribusi keuangan menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan begitu, setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kedua, membangun ekosistem ekonomi berbasis ekologi sebagai arah pembangunan masa depan Jawa Barat.

Ia menilai pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan alam.

"Dengan pendekatan tersebut, Jabar diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang adaptif terhadap tantangan perubahan iklim sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat," kata KDM.

Sementara itu, pengukuhan Junanto Herdiawan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Jabar.

