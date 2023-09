Keajaiban Catenaccio: Kunci Sukses Milan, Inter, dan Napoli di Liga Champions

Liga Italia nampak sudah berkembang ke arah positif. Setelah dua musim tanpa wakil di perempat final, Italia kini punya tiga wakil di fase itu, yakni AC Milan, Inter Milan dan Napoli. Terakhir kalinya babak perempat final Liga Champions diikuti tiga tim Italia adalah pada musim 2005-2006.





THREE Italian teams have advanced to the Champions League Quarters for the first time in 17 years🇮🇹

