Keamanan Disorot! Pelaku Penembakan di Acara Trump Beraksi dari Atas Lantai

Suasana ballroom di Hotel Washington Hilton, tempat acara makan malam White House Correspondents' Dinner (WHCA) yang dihadiri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Sabtu (25/4/2026), mendadak kacau usai insiden penembakan. (Foto: Getty Images/Danny Kemp)

Fakta baru terungkap dari insiden penembakan yang menargetkan acara White House Correspondents' Dinner (WHCA) yang dihadiri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Hotel Washington Hilton, Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat. Terduga pelaku dilaporkan melepaskan tembakan dari posisi di atas lantai setelah berhasil menembus celah keamanan berlapis.

Acara jamuan makan malam bergengsi tersebut dihadiri oleh jajaran inti kabinet pemerintahan, termasuk Wakil Presiden JD Vance dan Ibu Negara Melania Trump.

Kesaksian Mata dan Celah Keamanan

Jurnalis senior CNN, Wolf Blitzer, yang berada di lokasi kejadian mengonfirmasi posisi tak lazim penembak tersebut. Ia mengaku melihat langsung aksi pelaku dari jarak yang sangat dekat.

"Penembak itu jelas berada di tanah dan menembak ketika saya melihatnya. Saya hanya beberapa meter jauhnya," ujar Blitzer.

Ia menambahkan, pria bersenjata itu secara misterius sudah berada di dalam area acara yang dijaga ketat dan telah melewati detektor logam. Hal ini memunculkan tanda tanya besar terkait bagaimana senjata api bisa diselundupkan masuk.

Kelemahan prosedur keamanan ini turut disoroti oleh jurnalis CNN lainnya, Sara Sidner. Menurutnya, alur pemeriksaan tamu undangan memiliki celah fatal. Para tamu yang datang hanya diminta menunjukkan tiket sebelum masuk ke area karpet merah, tanpa ada pemeriksaan barang bawaan secara langsung.

"Butuh waktu sebelum Anda sampai ke detektor logam, sebelum mereka mulai memeriksa tubuh dan tas Anda. Jadi, akan ada banyak pertanyaan tentang keamanan di sini," beber Sidner.

Detik-detik Evakuasi Presiden

Rekaman video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan situasi chaos beberapa saat setelah rentetan tembakan terdengar dari arah luar ruangan.

Seiring dengan suara letusan beruntun, agen Dinas Rahasia (Secret Service) langsung melompat ke arah podium untuk membentuk tameng manusia di sekeliling Presiden Trump. Setelah berdiskusi singkat di tengah suara tembakan yang masih berlangsung, tim pengamanan langsung mengevakuasi Trump ke area belakang panggung.

Trump Pastikan Kondisi Aman

Tak lama berselang, Donald Trump memberikan pernyataan resmi melalui akun media sosialnya. Ia memastikan bahwa terduga pelaku penembakan telah berhasil diringkus dan seluruh pejabat tinggi yang hadir dalam kondisi selamat.

"Sungguh malam yang luar biasa di D.C. Secret Service dan aparat penegak hukum melakukan pekerjaan yang fantastis. Mereka bertindak cepat dan berani," tulis Trump.

Trump juga menyebut bahwa dirinya sempat merekomendasikan agar acara tetap dilanjutkan, namun keputusan akhir diserahkan penuh kepada otoritas keamanan.

"Pelaku penembakan telah ditangkap. Terlepas dari keputusan petugas keamanan, malam ini akan jauh berbeda dari yang direncanakan, dan kita harus mengulanginya lagi," pungkasnya.