Kebakaran Gudang di Kalideres Diduga Sebarkan Asap Beracun

Petugas memadamkan api saat kebakaran gudang di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Senin (11/5/2026). (Foto: @humasjakfire)

Ukuran Font Kecil Besar

Kebakaran besar melanda kawasan pergudangan di Jalan Rawa Melati A, Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Senin (11/5/2026).

Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kobaran api besar, tetapi juga disertai ledakan beruntun yang diduga berasal dari material kimia dan tabung gas yang tersimpan di dalam bangunan.

Untuk mengantisipasi risiko paparan zat berbahaya, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat atau Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat mengerahkan teknologi robot pemadam kebakaran dalam proses awal penanganan api.

Langkah ini menjadi salah satu fokus utama karena kondisi gudang yang dipenuhi bahan mudah terbakar dan berpotensi beracun.

Kepala Seksi Operasi Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syaiful Kahfi, menjelaskan bahwa penggunaan robot dilakukan untuk mengurangi risiko langsung terhadap petugas di lapangan, terutama dari paparan asap dan gas kimia yang belum teridentifikasi.

"Ya, salah satu fungsi unit robotik ini adalah untuk menghindarkan personel berhadapan langsung dengan potensi racun dari asap. Jadi kita gunakan mobil robotik," kata Syaiful, Selasa (12/5/2026).

Namun, penggunaan robot tersebut tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Alat itu hanya mampu beroperasi sekitar 30 menit karena kebutuhan tekanan air tinggi. Setelah itu, proses pemadaman kembali dilanjutkan secara manual oleh petugas di lokasi dengan perlengkapan pelindung khusus.

Dari hasil observasi awal di lapangan, ledakan yang terjadi diduga berasal dari botol-botol kecil berisi bahan kimia seperti thinner atau cairan sejenis yang ikut terbakar. Kondisi ini membuat api sulit dikendalikan pada fase awal kejadian.

“Awal-awal memang banyak sekali ledakan. Ternyata gudang ini isinya banyak bahan kimia dan gas,” kata Syaiful.

Ia menambahkan, petugas juga harus bekerja dari berbagai sisi dengan mengoperasikan sekitar 10 nozzle untuk mencegah api merambat ke bangunan lain di area pergudangan.

Dalam penanganannya, sekitar 25 unit mobil pemadam dan 125 personel gabungan dikerahkan dari wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara untuk mempercepat pengendalian api. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan, termasuk soal kepemilikan gudang yang terbakar.

Meski situasi berlangsung cukup berbahaya, pihak berwenang memastikan belum ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Namun, proses pendinginan dan pendataan material berbahaya masih terus dilakukan untuk memastikan lokasi benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan.