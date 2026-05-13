Kebakaran Rumah di Jakut Tewaskan 4 Orang

Polisi melakukan olah TKP di lokasi rumah yang terbakar di Tanjung Priok, Jakarta Utara yang menewaskan empat orang, Rabu (13/5/2026). (Foto: Antara)

Empat orang tewas dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah berlantai dua di Jalan Agung Perkasa Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (13/5/2026).

Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik yang terjadi di lantai dua.

"Empat orang meninggal dunia, dua lainnya mengalami luka ringan dan mengalami syok," kata Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman, Rabu (13/5/2026).

Empat orang yang tewas itu berinisial BG (78), PM (55), KB (77) dan NP (50), sedangkan yang luka ringan dan syok, yakni LA (22) dan ER (27).

Berdasarkan keterangan saksi, kata Gatot, tetangga korban melihat ada asap hitam di lantai dua rumah pukul 04.00 WIB.

Warga membantu memadamkan dengan alat pemadam api ringan, namun upaya tersebut tidak berhasil dan meminta bantuan tim pemadam kebakaran.

Kemudian, Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu mengerahkan sembilan unit mobil pemadam dengan 45 personel untuk memadamkan api yang berkobar di rumah tinggal seluas 168 meter persegi itu.

"Pemadaman dimulai pukul 05.17 WIB dan api berhasil dipadamkan pukul 06.20 WIB," katanya.

Kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai Rp855,7 juta.

