Kebakaran Tewaskan Satu Keluarga di Grogol Petamburan, Wali Kota Jakbar Dorong Investigasi

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah memberikan keterangan kepada wartawan di Cengkareng, Jumat (17/4/2026) terkait peristiwa kebakaran yang menewaskan satu keluarga di Jalan Rambutan Timur VI, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jumat dini hari. (Foto: Antara/Risky Syukur)

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mendorong investigasi penyebab kebakaran yang menewaskan satu keluarga di Jalan Rambutan Timur VI, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jumat (17/4/2026) dini hari.

Untuk sementara, kata dia, kebakaran maut itu diduga terjadi akibat arus pendek listrik. Namun, pemicu insiden kelistrikan itu masih terus didalami, termasuk dugaan kebakaran bermula dari korsleting pada tiang listrik di depan rumah korban.

"Hari ini juga kita lihat penyebabnya adalah listrik, kondisi listrik, yang masih terus didalami dari sisi investigasi sebab utama dari korsleting listrik tersebut," kata Iin dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan satu sekeluarga itu tewas akibat terjebak di lantai dua rumah saat kebakaran terjadi.

"Pada saat kejadian, api kan mulai dari bawah, dari lantai satu. Lima orang tadi yang tinggal di dalam, mereka menyelamatkan dirinya ke atas, ke lantai atas. Mungkin pada saat dia turun ini, korban tidak bisa keluar lagi karena sudah terkepung api," ujar Iin.

Ambil Tindakan Cepat

Lebih lanjut, dia menuturkan petugas pemadam telah mengambil tindakan cepat setelah menerima informasi kebakaran tersebut.

"Jadi, pukul 02.18 WIB itu kejadian, jam 02.20 WIB tim Gulkarmat (Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan) sudah berangkat ke lokasi. Jadi, sudah sangat cepat dalam melakukan tindakan. Kemudian, tibanya jam 02.22 WIB, mulai operasi 02.23 WIB, (api) dilokalisasi pukul 02.47 WIB dan pendinginan pukul 02.52 WIB," papar Iin.

Sementara itu, Perwira Piket Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat Abdul Syukur mengungkapkan kebakaran tersebut diduga berasal dari korsleting listrik yang terjadi di tiang listrik di depan rumah korban.

Api kemudian dengan cepat masuk ke dalam rumah ketika korban tengah tertidur.

"Yang terbakar rumah tinggal. Api diduga dari korsleting listrik di tiang listrik dan langsung masuk ke rumah," ungkap Abdul.

Pihak pemadam pun mengaku kesulitan memadamkan api karena kondisi rumah korban yang digembok dari dalam dan dipasangi teralis besi.

"Kesulitannya, karena rumah itu digembok. Kita jebol paksa akhirnya untuk masuk ke rumah tersebut," terang Abdul.

Setelah api dipadamkan, petugas langsung mengevakuasi seluruh korban dalam kondisi meninggal dunia.

Jenazah lalu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Sampai dengan saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut.