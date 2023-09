Kebijakan Pengetatan Moneter AS Bayangi Penguatan Rupiah

Transaksi nilai tukar (kurs) rupiah antarbank di Jakarta, Selasa (17/5/2022) pagi menguat. Akan tetapi, penguatan tersebut terancam oleh kebijakan pengetatan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve.

Rupiah pagi ini bergerak menguat 68 poin atau 0,46 persen ke posisi Rp14.629 per dolar AS ketimbang posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.697 per dolar AS.

Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan, rupiah mungkin masih bisa melemah terhadap dolar AS hari ini.

"Pasar kemungkinan masih mengantisipasi perubahan kebijakan pengetatan moneter AS yang lebih agresif di bulan-bulan mendatang," ujar Ariston di Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Indeks dolar AS, meskipun terkoreksi dari level tertingginya di 105, masih berada di level tinggi di kisaran 104,2.

Namun di sisi lain, pagi ini harga aset berisiko di sesi Asia kelihatan positif. Indeks saham Asia bergerak positif.

"Sebagian nilai tukar emerging markets juga bergerak menguat terhadap dolar AS. Ini mungkin bisa menahan pelemahan rupiah," kata Ariston.

Dari dalam negeri, lanjut Ariston, surplus neraca perdagangan April 2022 juga mungkin bisa menahan pelemahan rupiah.

Ariston memperkirakan rupiah hari ini berpotensi melemah ke kisaran Rp14.550 per dolar AS hingga Rp14.650 per dolar AS.

Pada Jumat (13/5/2022), rupiah berakhir melemah 15 poin atau 0,1 persen ke posisi Rp14.613 per dolar AS ketimbang posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.598 per dolar AS.