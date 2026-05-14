Kebijakan Sekolah Swasta Gratis Pramono Jangan Sekadar Simbol

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menetapkan 103 sekolah swasta gratis mulai dipandang sebagai langkah awal memperbaiki akses pendidikan di Ibu Kota.

Namun, DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai program populis, melainkan benar-benar menjawab persoalan mendasar yang selama ini berulang.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menilai, persoalan seperti anak putus sekolah hingga ijazah tertahan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas di Jakarta. Ia menyebut, kebijakan sekolah gratis harus diarahkan untuk memutus rantai masalah tersebut secara konkret.

"Kalau kita serius ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pintunya ada di pendidikan. Tapi faktanya, masih ada anak tidak sekolah karena biaya, dan ijazah tertahan karena tunggakan," kata Baco, Kamis (14/5/2026).

Dalam pandangannya, kebijakan membuka akses sekolah swasta gratis bisa menjadi solusi jangka pendek yang realistis, terutama bagi warga yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan dan kesinambungan program agar tidak berhenti di tengah jalan.

Menurut Baco, ambisi Jakarta menjadi kota global akan sulit tercapai jika ketimpangan pendidikan masih terjadi. Ia mengingatkan, kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh akses pendidikan yang merata.

"Jakarta bicara kota global, tapi kalau masih ada anak putus sekolah, itu kontradiktif. Artinya kebijakan ini harus benar-benar menjangkau yang paling membutuhkan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti bahwa persoalan klasik pendidikan tidak akan selesai jika pendekatan kebijakan masih parsial. Program sekolah gratis, kata dia, perlu diikuti dengan pembenahan sistem pembiayaan, transparansi sekolah, hingga perlindungan hak siswa.

"Jangan sampai ini hanya jadi program sesaat. Harus dipastikan tidak ada lagi anak yang gagal sekolah karena biaya, dan tidak ada lagi ijazah yang tertahan," ucapnya.

Baco menambahkan, dukungan politik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan, namun kritik juga harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya perbaikan kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan.

