Kebijakan WFH Dimulai, Layanan Bandara Soetta Tetap Prima

Awal pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH), layanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) berlangsung normal. Tidak ada kendala terkait layanan kebandarudaraan.

Deputy Communication and Legal Bandara Soetta, Yudistiawan, memastikan layanan di bandar udara yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) itu tetap normal dan tidak terpengaruh kebijakan WFH yang dicanangkan mulai hari ini.

"Bandara Soekarno-Hatta tidak terdampak oleh penerapan WFH," kata Yudistiawan di Tangerang, Banten, Jumat (10/4/2026).

Ia mengatakan, seluruh kegiatan layanan penerbangan, baik di masing-masing maskapai maupun pengelola kebandarudaraan, berjalan normal. Sebab, seluruh pegawai yang bertugas di Soetta tidak mengikuti WFH.

"Untuk sisi pegawai, mayoritas di Bandara Soekarno-Hatta tidak ikut WFH karena bukan ASN dan memang masuk kategori pelayanan masyarakat," katanya.

Meski demikian, menurut dia, dari sisi pergerakan penumpang di Bandara Soetta, terjadi penurunan dibandingkan trafik penerbangan pada pekan sebelumnya.

Sehingga, indikasi pemanfaatan liburan oleh para pegawai negeri sipil (PNS) yang menjalani WFH melalui transportasi udara tidak terlihat, ujarnya.

"Biasanya setiap hari Jumat penumpang ramai dan terjadi lonjakan karena menjelang akhir pekan. Biasanya lonjakan mencapai 130–150 ribu penumpang, baik kedatangan maupun keberangkatan, pada hari normal," jelasnya.

Menurut dia, penurunan jumlah penumpang dipengaruhi faktor pascaperiode angkutan arus mudik Lebaran atau Idulfitri 1447 Hijriah, serta adanya eskalasi di Timur Tengah (Timteng).

"Akibat eskalasi di Timur Tengah sangat berdampak pada penerbangan. Harga avtur melonjak signifikan sehingga pihak maskapai menaikkan harga tiket hingga tarif atas," katanya.

Kebijakan WFH sehari dalam sepekan bagi ASN resmi berlaku pada Jumat (10/4). Meski diterapkan di kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah, terdapat sejumlah sektor yang dikecualikan dalam kebijakan tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan terdapat sejumlah sektor yang membutuhkan kehadiran fisik petugas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Beberapa layanan yang tetap wajib beroperasi penuh dari kantor mencakup sektor kedaruratan, kesiapsiagaan, ketenteraman, serta ketertiban umum.

Selain itu, sejumlah pejabat eselon I dan II di daerah, camat, lurah/kepala desa, hingga sektor pelayanan publik dikecualikan dari kebijakan WFH. Di level provinsi, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama tetap diwajibkan bekerja dari kantor meski kebijakan WFH diberlakukan bagi ASN.

Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, pengecualian WFH juga berlaku untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator atau eselon III, camat, lurah, hingga kepala desa. Mereka tetap harus hadir langsung di kantor untuk memastikan koordinasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.

"Selain pejabat struktural, sejumlah unit pelayanan publik juga tidak masuk dalam kebijakan kerja dari rumah setiap Jumat. Jadi, termasuk pimpinan di tingkat provinsi, misalnya jabatan pimpinan tinggi madya eselon I, kemudian eselon II pratama," kata Tito.