Kebocoran Besar Subsidi BBM, Indef: 63 Persen Penikmat Pertalite Adalah Masyarakat Mampu

Tak sedang bercanda, Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Andry Satrio Nugroho, menyebut masyarakat mampu menyedot sebagian besar bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite. Porsinya tembus hingga 63 persen.

Dia bilang, kajian Indef pada 2023 menemukan sebanyak 63 persen Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), yakni Pertalite, dikonsumsi masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Padahal, Pertalite yang disubsidi diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Dia menilai kondisi ini mencerminkan subsidi BBM masih dominan tidak tepat sasaran. Tentu saja, realitas ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk membenahinya.

“Berdasarkan kajian Indef pada 2023, sekitar 63 persen dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas,” kata Andry dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Andry menilai, pemberian subsidi berbasis komoditas memiliki celah salah sasaran yang sangat besar, ketimbang pemberian subsidi berbasis targeted atau khusus yang hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu.

Di sisi lain, dia mendukung program Kementerian ESDM untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 40 liter per hari untuk kendaraan roda empat. Kebijakan tersebut dipercaya bisa meminimalisir kebocoran subsidi BBM. “Jadi memang sudah ada arah ke sana, memang masih belum ideal. Saya harapkan memang dari kami mendorong agar semakin targeted subsidi ini,” ujar dia.

Bengkak Subsidi

Andry menilai anggaran negara untuk subsidi dan kompensasi energi berpotensi melonjak cukup signifikan akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Berdasarkan kalkulasi Indef, beban fiskal untuk pembiayaan Pertalite bakal meningkat hingga 380 persen akibat gejolak harga minyak dan gas bumi (migas) di pasar global. Bahkan, anggaran subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat 50 persen dibandingkan posisi normal.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho. (Foto: ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak).

“Karena ketika gejolak geopolitik terjadi seperti kemarin dan pada hari ini masih belum selesai, inilah yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini, tetapi juga masyarakat melalui apa? Tekanan fiskal yang cukup besar. Ketika tekanan fiskal cukup besar, tentu saja alokasi daripada belanja pemerintah itu malah difokuskan kepada shock absorber,” kata dia.

Sebagai informasi, besarnya anggaran subsidi dan kompensasi energi yang tersemat dalam APBN 2026 sebesar Rp381,3 triliun. Dari sisi volume, kuota JBKP Pertalite ditetapkan 29,27 juta kiloliter (kl), atau turun 6,28 persen dibandingkan 2025.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan penyaluran JBKP Pertalite pada 90 hari pertama 2026, atau hingga Maret 2026, mencapai 6,88 juta kiloliter (kl), atau setara 23,52 persen dari total kuota Pertalite sebanyak 29,27 juta kl.

“Realisasi sangat lebih rendah, 23,52 persen. Artinya kondisi penyaluran untuk BBM pada 2026 masih terkontrol dan masyarakat terpenuhi dengan baik,” kata Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, di Komisi XII DPR, Jakarta, pada awal April 2026.

Sementara untuk penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar hingga Maret 2026 terealisasi 4,56 juta kl, atau setara 24,49 persen dari total kuota JBT Solar pada 2026 sebanyak 18,64 juta kl.

Sedangkan realisasi penyaluran JBT minyak tanah atau kerosin hingga Maret 2026 mencapai 130.000 kl, atau setara 24,52 persen dari total kuota 530.000 kl. Sementara konsumsi BBM jenis bensin pada Januari–Februari 2026 tercatat sebanyak 310.000 kl.