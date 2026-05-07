Kebohongan Pentagon Terbongkar, Washington Post Bongkar Skala Kehancuran AS Jauh Lebih Ngeri!

Gambar-gambar kerusakan di Kamp Buehring di Kuwait, yang dirilis dan diberi keterangan oleh media yang berafiliasi dengan negara Iran. (Foto: Washington Post)

Investigasi mendalam yang dirilis oleh The Washington Post pada Rabu, 6 Mei 2026, membuka tabir yang selama ini tertutup rapat, di mana skala kehancuran militer Amerika Serikat akibat serangan Iran ternyata jauh lebih besar dari yang diakui secara resmi.

Melalui analisis lebih dari 100 citra satelit resolusi tinggi yang dirilis pihak Iran, laporan tersebut menunjukkan serangan yang dilancarkan bukan hanya luas, tetapi juga sangat presisi, mengguncang asumsi lama tentang superioritas sistem pertahanan Amerika.

Serangan Presisi Ubah Peta Konflik

Temuan utama dalam investigasi ini mencatat sedikitnya 228 struktur dan peralatan militer rusak atau hancur di 15 pangkalan AS di kawasan Teluk. Angka ini bukan sekadar statistik militer, melainkan indikator perubahan lanskap peperangan modern.

Yang paling mengejutkan, serangan tersebut tidak dilakukan secara acak. Iran menggunakan amunisi berpemandu presisi yang secara sistematis menghantam aset-aset strategis bernilai tinggi, dari sistem pertahanan hingga fasilitas logistik.

Kehancuran paling signifikan terjadi di Markas Besar Armada ke-5 AS di Bahrain, serta tiga pangkalan utama di Kuwait, yakni Ali Al-Salem, Camp Arifjan, dan Camp Buehring.

Titik-titik tersebut selama ini dikenal sebagai jantung operasi militer Amerika di Timur Tengah.

Sistem Canggih tak Lagi Kebal

Di antara kerugian yang tercatat, terdapat sejumlah sistem pertahanan paling canggih milik AS, termasuk Patriot missile system dan Terminal High Altitude Area Defense yang selama ini dianggap hampir tak tertembus.

Tak hanya itu, fasilitas vital seperti pembangkit listrik, penyimpanan bahan bakar, hingga sistem komunikasi satelit di Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar, juga dilaporkan hancur.

Bahkan, sistem radar canggih di Yordania dan Uni Emirat Arab turut menjadi sasaran.

Di Arab Saudi, sebuah pesawat komando E-3 Sentry dan pesawat tanker pengisi bahan bakar dilaporkan hancur di Pangkalan Udara Prince Sultan, menunjukkan bahwa Iran tidak sekadar menyerang, tetapi menargetkan urat nadi komando dan logistik.

Kerugian Udara Jadi Pukulan Telak

Kerugian di sektor udara menjadi salah satu pukulan paling telak bagi Pentagon. Selain kehilangan puluhan drone dan jet tempur, AS dilaporkan kehilangan 24 unit MQ-9 Reaper dan satu MQ-4C Triton yang bernilai sekitar US$240 juta atau setara Rp3,84 triliun.

Empat jet tempur F-15E Strike Eagle dan satu A-10 Warthog juga dilaporkan jatuh. Namun yang paling mengundang perhatian global adalah klaim jatuhnya satu unit jet tempur siluman F-35.

Jika terbukti, ini akan menjadi preseden pertama dalam sejarah bahwa pesawat tempur generasi kelima tersebut berhasil dilumpuhkan dalam pertempuran nyata.

Pakar militer Mark Cancian menyoroti tidak adanya kawah acak di sekitar target. Hal ini menunjukkan bahwa serangan dilakukan dengan tingkat akurasi tinggi, bukti nyata efektivitas strategi militer Iran berbasis presisi.

Biaya Perang Guncang Ekonomi

Dampak konflik ini tidak berhenti pada kerusakan fisik. Secara ekonomi, biaya yang harus ditanggung Amerika Serikat diperkirakan sangat besar.

Pentagon mengajukan estimasi awal sebesar US$25 miliar atau sekitar Rp400 triliun. Namun, analisis independen memperkirakan biaya sebenarnya untuk membangun kembali fasilitas dan mengganti aset yang hancur mencapai US$40 hingga 50 miliar (sekitar Rp640 triliun hingga Rp800 triliun).

Lebih jauh lagi, kalangan Partai Demokrat Amerika Serikat memperkirakan dampak total terhadap ekonomi AS bisa membengkak hingga antara US$630 miliar hingga US$1 triliun (sekitar Rp10.080 triliun hingga Rp16.000 triliun).

Angka ini mencerminkan harga mahal dari sebuah konflik modern, di mana teknologi murah seperti drone dapat dikombinasikan dengan rudal presisi tinggi untuk melumpuhkan kekuatan militer terbesar dunia.

Era Baru Peperangan dan Ketidakpastian Global

Temuan tersebut menjadi alarm keras bagi dunia internasional. Keunggulan teknologi militer tidak lagi menjamin dominasi absolut, terutama ketika lawan mampu beradaptasi dengan strategi asimetris yang efektif.

Dalam perspektif yang lebih luas, eskalasi ini menegaskan bahwa konflik modern bukan sekadar pertarungan senjata, tetapi juga pertarungan kecerdasan, strategi, dan ketahanan ekonomi.

Bagi dunia Islam dan masyarakat global, peristiwa tersebut membuka ruang refleksi mendalam, ketidakstabilan geopolitik tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat, tetapi juga pada kemanusiaan secara luas.

Di tengah dinamika ini, seruan untuk menegakkan keadilan, menahan eskalasi, dan mengedepankan perdamaian menjadi semakin mendesak, sebelum biaya yang harus dibayar umat manusia menjadi jauh lebih besar dari yang dapat dibayangkan.