Kecelakaan Beruntun di Depan Perlintasan Kereta Lumajang – Probolinggo, Empat Orang Tewas Terjepit

Kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di Jl Raya Probolinggo-Lumajang.(Foto: beritajatim)

Kecelakaan maut beruntun terjadi di Jalan Raya Lumajang-Probolinggo, Desa Malasan Wetan, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (18/4/2026) malam, pukul 23.30 WIB. Dalam insiden ini, empat orang dinyatakan tewas di lokasi kejadian.

Kecelakaan beruntun tersebut melibatkan dua truk trailer, dua mobil pikap bermuatan sayur, dan satu mobil sedan. Proses evakuasi ini berjalan cukup dramatis, pasalnya empat korban yang meninggal tersebut kondisi terjepit bodi mobil.

Setelah dievakuasi, keempat jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD dr. Moh Saleh, Kota Probolinggo.

Menurut kesaksian Umar, warga sekitar, sebelumnya lima kendaraan tersebut melaju dari arah lumajang ke arah utara atau Kota Probolinggo.

“Namun sesampai di Lokasi, ada kereta yang hendak melintas, jadi palang pintu tersebut pun sudah menutup, saat itu juga ada truk trailer yang sudah berhenti,” tuturnya.

Namun, dari arah belakang ada dua mobil pikap bermuatan sayur dan satu mobil sedan yang melaju agak kencang. Alhasil benturan pun tak terhindarkan.

“Truk trailer yang dari arah belakang pun juga tidak sempat mengerem, dan akhirnya membuat dua mobil di depannya tergencet,” katanya.

Hingga kini pihak kepolisian Satlantas Polres Probolinggo masih melakukan proses evakuasi dan olah TKP.

