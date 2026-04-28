Kecelakaan KA di Bekasi Timur, Komut KAI Salahkan Taksi Listrik

Kecelakaan kereta api antara KA jarak jauh dengan commuter line di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jabar, Senin (27/4/2026).

Komisaris Utama (Komut) sekaligus Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero), Said Aqil Siradj langsung menjenguk korban kecelakaan kereta api (KA) yang terjadi di Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu dirinya menyampaikan duka mendalam dan mengaku prihatin atas peristiwa yang menelan belasan korban jiwa. Dari peristiwa itu, ia meminta kepada sejumlah pihak agar menjadi pelajar berharga.

"Semuanya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, baik bagi sopir-sopir mobil, pengendara mobil, maupun masinis, semuanya harus mengambil pelajaran yang sangat berharga ini," ungkap Said di RSUD Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Said juga menyinggung keberadaan taksi listrik yang diduga menjadi penyebab kecelakaan KA di Bekasi Timur. Bahkan dirinya juga secara tegas menyalahkan taksi listrik yang menyeberang perlintasan KA dan tiba-tiba mogok di atas rel.

"Kalau sudah jelas kereta dekat, mobil itu melintas pasti mati mesinnya. Apalagi mobil listrik, mobil apa pun mesinnya mati, pasti, karena ada getaran dari mesin lokomotif," ucapnya.

"Yang saya tanya tadi delapan orang (korban luka di RS) tadi enggak ada yang mengira, tahu-tahu brak gitu ya. Tapi memang ada tanda-tanda, alarm ada sih, hanya saja enggak mungkin kereta ngerem, yang salah taksi yang menyeberang," tambahnya.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menjelaskan kronologi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan commuter line bermula dari sebuah taksi berwarna hijau yang dikenal Green SM (Xanh SM).

Taksi listrik asal Vietnam (Vingroup) itu tertemper di jalur perlintasan langsung (JPL) di kawasan Bulak Kapal, Bekasi Timur.

"Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya terhenti," ujar Humas Daerah Operasi (Daop) 1 PT KAI, Franoto Wibowo, Senin (27/4/2026) malam.

Kemudian dari arah belakang melaju KA Argo Bromo Anggrek yang langsung menghajar commuter line yang sedang berhenti. KA jarak jauh itu menghantam bagian belakang rangkaian commuter line yang merupakan gerbong wanita.

Informasi ini pertama kali beredar melalui media sosial (medsos) memperlihatkan kepanikan penumpang commuter line berhamburan ke luar dari rangkaian kereta. Bahkan ada beberapa penumpang wanita yang pingsan terkapar di stasiun.

Para penumpang banyak yang terjepit terutama di gerbong perempuan. Dalam video tersebut juga tampak rangkaian commuter line mengalami ringsek dihajar KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek.