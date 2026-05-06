Kecelakaan Maut Bus ALS Vs Truk Tangki: Isak Tangis Keluarga Sambut 16 Kantong Mayat di RSUD Siti Aisyah

Ukuran Font Kecil Besar

Suasana pilu menyelimuti pelataran RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau pada Rabu (6/5/2026) sore.

Isak tangis keluarga tak terbendung saat dua mobil ambulans—milik Pemkab Muratara dan Yonif TP 846/KS—memasuki halaman rumah sakit.

Mereka membawa 16 kantong jenazah korban kecelakaan maut antara Bus ALS dan truk tangki BBM.

Iring-iringan ambulans yang tiba tepat pukul 17.00 WIB itu disambut oleh petugas medis yang langsung melakukan evakuasi.

Tragedi yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Musi Rawas Utara (Muratara) ini menyisakan duka mendalam setelah api menghanguskan kedua kendaraan besar tersebut pada tengah hari tadi.

Kronologi Maut: Menghindari Lubang Berujung Petaka

Kecelakaan bermula sekitar pukul 12.00 WIB. Bus ALS yang membawa 18 penumpang sedang melaju dari arah Lubuklinggau menuju Jambi. Di titik lokasi kejadian, bus diduga mencoba menghindari lubang jalan dan masuk ke jalur berlawanan.

Malang tak dapat ditolak, dari arah depan muncul truk tangki BBM. Tabrakan hebat pun terjadi, yang seketika memicu ledakan dan kobaran api dahsyat.

Dari total orang yang terlibat, 16 nyawa dinyatakan melayang di lokasi kejadian karena tak sempat menyelamatkan diri dari kobaran api.

Identitas Masih Misteri

Humas RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau, Yassir Watera, mengonfirmasi bahwa pihak rumah sakit telah menerima ke-16 kantong jenazah tersebut. Namun, hingga saat ini identitas para korban belum diketahui secara pasti.

"Kami menerima 16 kantong jenazah sore tadi. Saat ini statusnya hanya dititipkan sementara sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari kepolisian. Kami bahkan belum berani membuka kantong tersebut, hanya memberikan nomor pada setiap kantong untuk memudahkan proses identifikasi nanti," jelas Yassir.

Sementara itu, empat korban selamat yang mengalami luka-luka dilaporkan sedang menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan lain dan tidak dibawa ke RSUD Siti Aisyah.

