Kecelakaan Maut Bus Kembali Terjadi di Sumatera, Empat Tewas di Tol JMKT

Kecelakaan maut yang melibatkan bus kembali terjadi di Sumatera. Bus Halmahera BK 7347 UA terbalik dan keluar dari jalur tol Jasamarga Kuala Namu Tol (JMKT) tepatnya di KM 63.200 Desa Sei Sejenggi, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, Senin pagi (11/5/2026) sekitar pukul 05:30 WIB.

Akibat peristiwa tersebut empat penumpang bus tewas di tempat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, sebelum bus Halmahera terbalik, kecelakaan tunggal terlebih dahulu terjadi pada mobil Mitsubishi L300 BK 8053 EG.

Mobil L300 bermuatan ayam potong menabrak pembatas jalan bagian kanan, selanjutnya terbalik dan melintang di jalan.

Angkut 13 Penumpang

Dari arah belakang melaju Bus Halmahera membawa 13 penumpang dan diduga menghantam L300 lalu membanting setir ke arah kiri hingga menabrak pembatas jalan tol lalu keluar dari jalur hingga terbalik.

Petugas PJR Bripka Rendi Sinaga yang berada di lokasi kejadian menyebutkan terdapat empat orang penumpang bus Halmahera yang tewas termasuk kernet bus, selebihnya mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit Sari Mutiara, Grand Medistra dan rumah sakit Umum.

"Ada empat orang tewas, semuanya dari bus Halmahera, di antaranya satu orang laki-laki dan tiga perempuan. Untuk supir Bus Halmahera kabur, saat ini sudah ditangani oleh Sat Lantas Polres Sergai, sedangkan mobil L300 sudah dievakuasi," terangnya.

Kasat Polres Sergai AKP Gokma W Silitonga membenarkan peristiwa tersebut dan untuk data sementara dilaporkan empat orang tewas.

"Kami masih di lokasi nanti kita berikan keterangan lebih lanjut," ucapnya menambahkan.