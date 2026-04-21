Kecelakaan Maut: Bus Terjun ke Jurang, 21 Tewas dan 61 Luka-luka

Sebuah bus yang kelebihan muatan terjun ke jurang di Udhampur, Jammu dan Kashmir, India. Sedikitnya 21 orang tewas dalam insiden maut tersebut. (Foto: Associated Press)

Kecelakaan maut kembali terjadi di wilayah pegunungan India. Sebuah bus yang kelebihan muatan kehilangan kendali dan terjun bebas ke lereng sedalam 21 meter di Distrik Udhampur, wilayah Jammu dan Kashmir, Senin (20/4/2026).

Insiden memilukan ini merenggut sedikitnya 21 nyawa dan menyebabkan 61 penumpang lainnya luka-luka. Polisi menyebut bus tersebut sedang dalam perjalanan dari Ramnagar menuju Udhampur saat petaka terjadi.

Kronologi Bus Terjun Bebas

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 10.00 waktu setempat di dekat desa Kagort. Berdasarkan keterangan kepolisian, sopir bus diduga kehilangan kendali saat mencoba menaklukkan tikungan tajam di medan yang berat tersebut.

Saking kerasnya hantaman, bus yang terjun dari ketinggian tersebut sempat menghantam sebuah becak bermotor sebelum akhirnya terbalik di dasar lereng. Tak hanya penumpang bus, pengendara becak tersebut juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat hantaman benda logam raksasa itu.

Menteri Persatuan India, Jitendra Singh, yang mewakili daerah pemilihan Udhampur, mengonfirmasi jumlah korban jiwa yang cukup besar tersebut.

"Para korban luka-luka telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Satu orang dalam kondisi kritis dan telah diterbangkan ke Government Medical College Jammu untuk penanganan darurat," ujar Singh.

Aksi Heroik Militer dan Warga

Medan yang sulit sempat menyulitkan proses evakuasi. Namun, unit-unit Angkatan Darat India yang berada di sekitar lokasi menjadi pihak pertama yang tiba untuk melakukan pertolongan.

Prajurit militer berjibaku menyelamatkan puluhan orang yang terjepit di antara reruntuhan bus. Aksi penyelamatan ini kemudian dibantu oleh warga setempat dan berbagai lembaga kemanusiaan guna mempercepat evakuasi korban ke fasilitas kesehatan.

Kompensasi dan Penyelidikan

Tragedi ini memicu duka mendalam di tingkat nasional. Presiden India Droupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan belasungkawa resmi kepada keluarga korban.

Sebagai bentuk santunan, PM Modi mengumumkan pemberian kompensasi sebesar 200 ribu rupee (sekitar Rp37 juta) bagi keluarga korban yang meninggal dunia, serta 50 ribu rupee bagi mereka yang terluka.

Di tingkat lokal, Gubernur Letnan Jammu dan Kashmir Manoj Sinha bersama Kepala Menteri Omar Abdullah telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, termasuk dugaan kelalaian terkait kelebihan muatan bus.

"Bantuan segera dikirimkan ke lokasi, dan kami pastikan penyelidikan berjalan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali," tegas Omar Abdullah.