Kecelakaan Maut Jalinsum: Sopir Bus dan Truk Dipastikan tak Selamat

Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) wilayah Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), berubah menjadi lautan api pada Rabu (6/5/2026) siang.

Sebuah kecelakaan "adu banteng" yang melibatkan bus ALS dan truk tangki BBM berakhir tragis, merenggut nyawa belasan orang termasuk pengemudi kedua kendaraan besar tersebut.

Hingga Rabu sore, duka mendalam menyelimuti lokasi kejadian. Benturan keras antara bus ALS yang melaju dari arah Lubuklinggau menuju Jambi dengan truk tangki BBM dari arah berlawanan tak hanya menyisakan kerangka besi yang menghitam, tapi juga menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban.

Api Berkobar, Sopir tak Sempat Menyelamatkan Diri

Saksi mata menggambarkan betapa cepatnya api melahap kendaraan-kendaraan tersebut sesaat setelah tabrakan terjadi. Kondisi ini membuat upaya penyelamatan mandiri hampir mustahil dilakukan oleh mereka yang berada di posisi paling depan.

Pihak kepolisian memastikan bahwa pengemudi bus ALS dan sopir truk tangki tewas di tempat. Sopir truk tangki diketahui bernama Yanti, yang saat itu sedang membawa penumpang bernama Martini.

Keduanya dipastikan menjadi korban tewas dalam kobaran api yang menghanguskan kabin kemudi.

"Pengemudi bus ALS meninggal dunia, begitu juga pengemudi truk tangki. Saat ini kami masih terus mencocokkan data base penumpang untuk mengidentifikasi korban lainnya," ujar Kanit Gakkum Satlantas Polres Muratara, Aiptu Iin Shodikin.

16 Nyawa Melayang, Kondisi Mengenaskan

Data sementara dari BPBD Kabupaten Muratara mencatat total korban jiwa mencapai 16 orang.

Rinciannya 14 orang merupakan penumpang bus ALS dan 2 orang dari mobil tangki.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Muratara, H. Mugono, mengungkapkan tim evakuasi harus bekerja ekstra keras karena mayoritas korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar.

"Info per pukul 15.44 WIB, korban meninggal mencapai 16 orang. Saat ini, 4 orang yang selamat masih berjuang di Puskesmas Karang Jaya dengan luka bakar serius," jelas Mugono.

Diduga Hilang Kendali

Berdasarkan penyelidikan awal, petaka ini diduga bermula saat bus ALS kehilangan kendali dan masuk ke jalur berlawanan. Di saat yang bersamaan, truk tangki R6 Seleraya muncul dari arah depan.

Jarak yang sudah terlalu dekat membuat tabrakan hebat tidak terhindarkan, yang seketika disusul oleh ledakan hebat.

Selain kedua kendaraan besar tersebut, satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut hangus terbakar.

Saat ini, Satlantas Polres Muratara masih melakukan olah TKP mendalam untuk memastikan penyebab teknis di balik kecelakaan paling maut di Jalinsum tahun ini.