Kecewa Soal Perang Iran, Trump Pertimbangkan Tarik AS Keluar dari NATO

Presiden AS Donald Trump saaat berbicara dalam forum KTT NATO, di Den Haag, Belanda, 25 Juni 2025, diapit oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio (kanan) dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth di Den Haag, Belanda, pada 25 Juni 2025. (Foto: Associated Press/Alex Brandon))

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengguncang stabilitas aliansi pertahanan global. Dalam pertemuan tertutup dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Gedung Putih, Rabu (8/4/2026), Trump secara terbuka melontarkan wacana untuk menarik AS keluar dari NATO.

Langkah drastis ini diambil Trump sebagai bentuk kekecewaan mendalam setelah aliansi tersebut menolak terlibat dalam perang melawan Iran. Isu hengkangnya AS kini menjadi sorotan utama dalam dinamika geopolitik internasional.

Frustrasi Terhadap Kontribusi Sekutu

Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengonfirmasi bahwa opsi keluarnya AS bukan sekadar gertakan, melainkan poin serius yang dibahas bersama Rutte.

"Ini adalah sesuatu yang telah didiskusikan oleh presiden, dan akan terus dibahas dalam beberapa jam ke depan bersama Sekretaris Jenderal Rutte," ujar Leavitt kepada awak media.

Menurut Leavitt, Trump merasa frustrasi karena negara-negara anggota NATO dianggap kurang berkontribusi dalam konflik baru-baru ini. Trump menilai sangat tidak adil bagi rakyat Amerika yang selama ini mendanai pertahanan Eropa, namun justru "dipunggungi" oleh NATO saat terjadi eskalasi perang dengan Iran selama enam pekan terakhir.

Labeli NATO Sebagai ‘Macan Kertas’

Dalam berbagai kesempatan, Trump tidak ragu melabeli NATO sebagai 'macan kertas'. Ia mengecam keras keengganan aliansi tersebut untuk memimpin operasi pembukaan Selat Hormuz yang strategis.

Selain itu, Trump juga berang karena akses pasukan AS ke pangkalan-pangkalan militer di Eropa dibatasi. Kekesalan ini bahkan merembet ke ranah personal, di mana Trump mengejek Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan menyebut kapal induk Inggris hanya sebagai 'mainan'.

Rencana Relokasi Pasukan

Berdasarkan laporan Wall Street Journal, pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan langkah alternatif untuk menghukum anggota NATO yang dinilai tidak kooperatif. Salah satu opsinya adalah memindahkan pasukan AS keluar dari negara-negara yang pasif dan menempatkan mereka di negara yang lebih mendukung langkah militer AS.

Di sisi lain, Mark Rutte yang dijuluki sebagai 'pembisik Trump' karena kepiawaiannya melunakkan hati sang Presiden, berupaya menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. Usai pertemuan, Rutte menggambarkan diskusi tersebut berjalan sangat jujur dan terbuka.

Agenda Diplomasi yang Padat

Sebelum bertemu Trump, Rutte juga melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut mencakup koordinasi operasi militer di Iran serta upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

"Kedua pemimpin membahas upaya yang dipimpin AS untuk membawa akhir yang dinegosiasikan bagi perang Rusia-Ukraina, serta peningkatan pembagian beban dengan sekutu NATO," jelas Pigott.