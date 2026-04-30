Kecoh Awak Media, Pemeriksaan Masinis KRL–Argo Bromo Berakhir di Balaiyasa Manggarai

Penyelidikan kasus kecelakaan antara kereta rel listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek terus bergulir. Pemeriksaan terhadap masinis dan polisi khusus kereta api (polsuska) kini dilakukan di Balaiyasa PT KAI Manggarai, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, lokasi pemeriksaan sempat berubah-ubah dan mengecoh awak media. Awalnya, pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di kantor PT KAI Daop 1 di Stasiun Cikini. Namun, kemudian beredar informasi bahwa lokasi dipindahkan ke kantor PT KCI di Juanda.

Belakangan, pemeriksaan dipastikan digelar di Kantor Balaiyasa Manggarai.

Dari pantauan inilah.com di lapangan, pemeriksaan mulai dilakukan sekitar pukul 13.20 WIB. Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan terhadap masinis dan polsuska masih berlangsung.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto sebelumnya menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap petugas PT KAI dijadwalkan pada Kamis, 30 April 2026.

“Untuk agenda riksa petugas (masinis, petugas stasiun, polsuska) dari PT KAI akan dilaksanakan Kamis, 30 April 2026," kata Budi.

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa sopir taksi online Green SM yang sebelumnya mogok di sekitar Stasiun Bekasi Timur. Kendaraan tersebut diduga menjadi salah satu pemicu kecelakaan maut antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek.

"Untuk driver taksi online diminta keterangan kemarin, Selasa dan Rabu di Polres Metro Bekasi Kota," ujarnya.

Meski demikian, hasil pemeriksaan terhadap sopir taksi tersebut belum diungkap. Polda Metro Jaya masih terus mendalami penyebab pasti kecelakaan beruntun yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.