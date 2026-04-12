Kedatangan Prabowo ke Rusia Sudah Ditunggu Putin, Ini yang akan Dibahas

Menhan yang juga Presiden RI terpilih Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) saat bertemu di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu (31/7/2024). (Foto: kemhan.go.id/Biro Humas Setjen Kemhan)

Presiden Rusia Vladimir Putin siap menyambut Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Moskow. Rencananya Putin dan Prabowo akan melakukan pertemuan empat mata pada Senin (13/4/2026).

"Pada 13 April, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan pembicaraan di Moskow dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang akan melakukan kunjungan kerja ke negara kami," bunyi pernyataan resmi dari Kremlin yang dikutip Sputnik, Minggu (12/4/2026).

Kremlin menambahkan bahwa kedua pemimpin akan membahas kondisi terkini kemitraan strategis Rusia-Indonesia serta prospek untuk memperdalam kerja sama tersebut. Kedua presiden itu juga akan membahas berbagai isu internasional dan regional yang sedang berkembang.

Lawatan Presiden Prabowo ke Rusia itu akan menjadi yang ketiga kalinya setelah kunjungannya ke Moskow pada 10 Desember 2025 dan ke Saint Petersburg pada 18–20 Juni 2025. Prabowo, semasa masih presiden terpilih, juga telah menemui Putin di Moskow pada Juli 2024.

Dalam kunjungan pertama dan kedua Presiden Prabowo, kerja sama dua negara pada sektor energi telah menjadi sorotan. Indonesia dan Rusia saat itu sepakat untuk bekerja sama di bidang energi baru dan terbarukan serta pengembangan teknologi nuklir.

Putin pun menyatakan kesiapan negaranya bekerja sama dengan Indonesia di bidang energi nuklir untuk tujuan damai.

Dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah perang pecah di kawasan negara-negara Teluk dan adanya blokade Selat Hormuz yang mengganggu distribusi minyak mentah dunia, Prabowo melawat ke beberapa negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan, untuk mengantisipasi ancaman krisis minyak dunia yang bisa berimbas ke Indonesia.

Prabowo menekankan di tengah situasi geopolitik global yang bergejolak, Pemerintah Indonesia perlu aktif menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai negara guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya sektor energi.