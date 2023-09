Kedepankan Teknologi EV, GIIAS 2022 Hadirkan Test Track Indoor

GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) siap hadir lagi pada 11-21 Agustus 2022, di ICE - BSD City, Tangerang, Banten. GIIAS akan kembali memamerkan teknologi dan produk terbaru dari industri otomotif Indonesia. Kali ini, GAIKINDO juga akan memberikan pengalaman yang tidak bisa didapatkan para pengunjung dipameran sejenis lainnya.

Adalah komitmen GIIAS untuk memberikan informasi, edukasi, dan pengalaman tentang teknologi terbaru dari industri otomotif Indonesia. Pada GIIAS 2022 di Agustus nanti, GIIAS akan mengedepankan dan memperkenalkan teknologi kendaraan berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV), sebagai bentuk dukungan GAIKINDO dan industri otomotif Indonesia terhadap upaya dan arahan Pemerintah terkait dengan transisi menuju energi yang berkelanjutan, serta pengembangan ekosistem industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi menyatakan GAIKINDO dan industri otomotif Indonesia mendukung penuh langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri KBLBB di Indonesia, salah satunya dengan memastikan kehadiran GIIAS 2022 dapat memberikan edukasi dan membangun dukungan masyarakat, yang menjadi salah satu faktor pendorong penting pada aspek pengembangan ekosistem kendaraan listrik, di Indonesia.

"GIIAS 2022 akan menjadi sarana yang memberikan sumbangsih pada salah satu aspek penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, yakni membangun pengetahuan masyarakat mengenai keunggulan, cara penggunaan, dan efek positif dari kendaraan berbasis baterai. Tujuan akhirnya adalah terciptanya dukungan dan permintaan yang akan mempercepat terwujudnya industri kendaraan bermotor berbasis baterai di Indonesia," ujar Nangoi saat konferensi pers GIIAS 2022 di Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Menurut dia, gelaran GIIAS 2022 akan memberikan informasi dan edukasi mengenai ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai program, seperti konferensi the 16th GAIKINDO International Automotive Conference (GIAC) dan seminar.

GIIAS Electric Vehicle Test Track

Hadirnya inovasi teknologi terbaru dari industri otomotif Indonesia selalu menjadi alasan utama masyarakat untuk hadir di setiap penyelenggaraan GIIAS. Tidak terkecuali di tahun ini, para peserta akan menghadirkan berbagai teknologi dan produk terbarunya untuk masyarakat. Tercatat puluhan kendaraan dengan teknologi terkini, termasuk juga kendaraan bermotor berbasis baterai direncanakan akan diperkenalkan dan diluncurkan pada GIIAS 2022.

Total 25 merek kendaraan penumpang dan komersial akan berpartisipasi pada GIIAS 2022, yaitu Audi, BMW, Chery, Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Wuling, dan dari kendaraan komersial hadir Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, dan UD Trucks.

Rizwan Alamsjah, Ketua III GAIKINDO sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran GAIKINDO mengatakan bahwa untuk memperkenalkan masyarakat kepada berbagai keunggulan kendaraan listrik, GIIAS 2022 mempersiapkan sebuah area khusus yang berada di dalam ruangan, GIIAS Electric Vehicle (EV) Test Track.

"Untuk membangun pengetahuan dan menanamkan pengertian masyarakat kepada kendaraan bermotor berbasis baterai, GAIKINDO menghadirkan satu area khusus dimana para pengunjung akan mendapatkan informasi mengenai kelebihan kendaraan bermotor berbasis baterai atau mobil listrik, yang tidak ditemui pada kendaraan jenis lain, seperti tidak memiliki polusi udara dan suara, oleh karena itu area GIIAS Electric Vehicle (EV) Test Track Kami siapkan didalam ruangan," ungkap Rizwan.

Dia juga menjelaskan bahwa area GIIAS EV Test Track tersebut didesain sedemikian rupa untuk menonjolkan kelebihan kendaraan bermotor berbasis baterai.

"Arena GIIAS EV Test Track didesain dengan trek yang akan menyoroti kemampuan kendaraan listrik, agar para pengunjung mendapatkan pengalaman langsung berkendara dengan kendaraan listrik, area tersebut juga dilengkapi dengan area charging station, untuk memberikan edukasi bagaimana proses pengisian daya masing-masing kendaraan bekerja,” tutur Rizwan.

Dia juga menjelaskan pada area tersebut, seluruh pengunjung akan mendapatkan pendampingan dari para product expert kendaraan listrik, dari masing-masing Agen Pemegang Merek (APM) yang juga akan memberikan berbagai informasi terkait kelebihan dari kendaraan listrik dan pengalaman berkendara yang benar dan sesuai dengan karakter kendaraan listrik yang ia sebut berbeda dengan kendaraan bermotor lainnya.

Menurut Rizwan, akan ada lebih dari 10 jenis kendaraan listrik dari berbagai merek yang dapat dicoba langsung oleh para pengujung di area GIIAS EV Test Track yang terletak pada Hall 10 ICE - BSD City.

Selain kendaraan roda empat, lebih dari 100 merek dari industri pendukung juga hadir di GIIAS 2022, dari industri karoseri hadir; Adiputro, Laksana, Tentrem, merek-merek ternama roda dua juga berpartisipasi pada GIIAS tahun ini; Alva, AHM, Benelli, CF Moto, Keeway, Pacific Bike, Segway, Selis, SM Motor, SYM, Wmoto.

Astra Financial juga kembali hadir sebagai platinum sponsor GIIAS 2022 bersama FIFGROUP, Astra Credit Company, Toyota Astra Financial, Asuransi Astra, Astra Life, Astra Pay, dan MauCash, MOXA, dan SEVA.

"Astra Financial bangga dapat mendukung industri otomotif Indonesia dan kembali hadir pada GIIAS 2022 sebagai sponsor Platinum, untuk keempat kalinya berturut-turut. Sejalan dengan tema GIIAS 2022 'The Future is Bright', kami siap menyambut masa depan cerah industri otomotif dengan segenap produk dan berbagai layanan keuangan terbaik Astra Financial," ujar Tan Chian Hok, Project Director Astra Financial - GIIAS 2022.

"Dukungan ini dilakukan untuk memenuhi segenap kebutuhan publik terhadap layanan keuangan yang cepat, mudah dan aman, sebagai wujud dari visi kami yaitu partner kesejahteraan masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Seiring berkembangnya tren industri otomotif yang kian mengedepankan teknologi kendaraan berbasis BEV, Ilectra Motor Group (IMG) sebagai pendatang baru di industri kendaraan listrik Indonesia, turut hadir sebagai sponsor GIIAS 2022 Jakarta dengan memperkenalkan merek barunya yaitu ALVA.

"Suatu pencapaian dan kebanggaan besar bagi kami dapat mengenalkan produk ALVA kepada publik lewat GIIAS 2022. Pada kesempatan ini, kami akan menyiapkan kejutan bagi masyarakat Indonesia melalui inovasi dari produk kami. Pengunjung GIIAS tahun ini akan menjadi yang pertama menyaksikan sekaligus mencoba produk kami, yang terintegrasi dengan ekosistem dan kami bangun khusus untuk para pengguna. Kami harap ALVA dapat memberikan solusi mobilitas bagi konsumen, serta menambah warna pada industri kendaraan listrik tanah air khususnya 2-wheeler vehicle," jelas Purbaja Pantja, Presiden Direktur Ilectra Motor Group.

Selain Astra Financial dan Ilectra Motor Group (IMG), GIIAS 2022 juga mendapatkan dukungan dari OLX Autos sebagai Official Trade in Partner, Powered by Pertamax Turbo, serta GT Radial, Llumar, Astra Honda Motor, Protera, Permata Bank dan SuperChallenge sebagai sponsor. Dengan dukungan dari para sponsor, akan menjadi dorongan positif untuk pertumbuhan industri otomotif indonesia.

GIIAS 2022 The Series:

- Tangerang: 11-21 Agustus 2022, ICE - BSD City, Tangerang- Surabaya: 14-18 September 2022, Grand City Convex, Surabaya- Medan: 5-9 Oktober 2022, Santika Premiere Hotel & Convention, Medan- Makassar: 16-20 November 2022, Celebes Convention Center, Makassar.