Kedubes Brasil Bongkar Dugaan Penyiksaan Aktivis Global Sumud Flotilla

Salah satu perahu Global Sumud Flotilla yang membawa aktivis dan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza berlabuh di Barcelona, Spanyol. (AP Photo/Joan Mateu Parra)

Dua aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 dikabarkan berada dalam kondisi mengkhawatirkan setelah ditangkap otoritas Israel dan dipindahkan ke Penjara Shikma di Ashkelon.

Setelah pemindahan paksa tersebut, muncul kesaksian baru melalui jalur diplomatik yang memicu kekhawatiran serius terkait perlakuan terhadap dua aktivis yang ditahan, yakni Saif Abukeshek dan Thiago Avila.

Saif Abukeshek merupakan warga negara Spanyol-Swedia keturunan Palestina. Sementara Thiago Ávila adalah warga negara Brasil. Keduanya ditahan usai penyergapan terhadap armada Global Sumud Flotilla di perairan internasional, tak jauh dari Pulau Kreta, Rabu (29/4/2026).

Melalui keterangan resminya, Senin (4/5/2026), Global Sumud Flotilla menyampaikan Kedutaan Besar Brasil telah menemui warga negaranya, Thiago Avila, di lokasi penahanan.

Dalam pertemuan itu, Thiago melaporkan dirinya mengalami penyiksaan, pemukulan, serta perlakuan buruk selama berada dalam tahanan.

"Dalam kunjungan yang diawasi ketat, di mana ia dipisahkan oleh kaca dan tidak dapat berkomunikasi secara bebas, pejabat kedutaan melihat adanya bekas luka yang terlihat jelas di wajahnya. Thiago juga mengeluhkan rasa sakit yang cukup berat, terutama di bagian bahu," bunyi keterangan resmi Global Sumud Flotilla.

Meski sempat diperiksa dokter, Thiago disebut belum memperoleh perawatan medis yang memadai. Kedutaan Brasil pun mendesak agar warganya segera mendapatkan penanganan medis yang layak.

Selain itu, Thiago diketahui telah melakukan mogok makan sejak penyergapan dan penahanan oleh tentara Israel. Selama aksi tersebut, Thiago hanya mengonsumsi air putih.

Hingga kini, Thiago dan Saif juga belum menerima informasi terkait tuduhan yang dikenakan kepada mereka.

"Bahkan pihak kedutaan juga belum menerima penjelasan terkait dasar hukum penahanannya. Kuasa hukum disebut akan segera menemuinya," lanjut keterangan resmi GSF 2026.

Sebagai bentuk solidaritas, Thiago menegaskan dirinya tidak akan meninggalkan tahanan sebelum Saif Abukeshek turut dibebaskan. Ia berharap bisa bebas bersamaan dengan Saif yang juga tengah melakukan mogok makan.

Dalam kesempatan ini, Global Sumud Flotilla kembali menegaskan pemindahan paksa warga sipil dari perairan internasional dan Eropa ke dalam tahanan, ditambah dugaan penyiksaan yang dinilai kredibel serta tidak adanya proses hukum yang layak, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan harus dipertanggungjawabkan.

