Kejagung Bongkar Sepak Terjang Riza Chalid Cs di Korupsi Petral

Kamis, 9 April 2026 - 22:20 WIB

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaemandi (ketiga kanan) bersama Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (kedua kiri) menyampaikan keterangan kepada awak media terkait kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/4/2026). (Foto: Antara Foto/Asprilla Dwi Adha/agr).

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap praktik pengondisian tender dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) pada periode 2008–2015.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus kasus ini terungkap setelah penyidik menemukan kebocoran informasi internal Petral terkait kebutuhan minyak mentah, gasoline, dan informasi strategis lain.

Syarief memaparkan, tersangka Mohammad Riza Chalid (MRC) selaku beneficial owner, bersama dengan IRW, direktur perusahaan-perusahaan milik Riza, diduga memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan.

“Pada intinya, saudara MRC melalui saudara IRW melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan baik di Petral maupun di Pertamina, antara lain dengan saudara tersangka BBG, saudara MLY, dan saudara TFK,” ujarnya.

Petugas mendampingi tersangka perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang Irawan Prakoso (tengah) seusai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/4/2026). Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) atau Pertamina Energy Services (PES) Pte Ltd. (Foto: Antara Foto/Asprilla Dwi Adha/agr).

Komunikasi tersebut mencakup pengondisian tender dan informasi nilai HPS (harga perkiraan sendiri), sehingga terjadi mark up atau kemahalan harga karena proses pengadaan menjadi tidak kompetitif.

Untuk mengakomodasi kepentingan Riza Chalid dan IRW, pada Juli 2012, tersangka BBG, AGS, NRD, dan MLY mengeluarkan pedoman yang bertentangan dengan risalah rapat direksi PT Pertamina.

Setelah tender dikondisikan, Pertamina Energy Services (PES) bekerja sama dengan perusahaan YR menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemasokan produk kilang untuk 2012–2014.

Akibat praktik ini, rantai pasokan BBM menjadi lebih panjang dan harga gasolin, termasuk Premium 88 dan Gasolin 92, meningkat. Syarief menyatakan tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina.

Petugas mendampingi tersangka perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang Tafkir Husni (tengah) seusai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (9/4/2026). Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) atau Pertamina Energy Services (PES) Pte Ltd. (Foto: Antara Foto/Asprilla Dwi Adha/agr).

Saat ini, nilai kerugian negara masih dihitung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus ini, yaitu:

Mohammad Riza Chalid (MRC), beneficial owner Gold Manor, VeritaOil, dan Global Energy Resources (GER). Riza kini masuk Red Notice Interpol terkait dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang 2018–2023. IRW, direktur perusahaan-perusahaan milik Riza Chalid. BBG, Manager Niaga Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, terakhir menjabat Managing Director Pertamina Energy Services (PES). AGS, Head of Trading Pertamina Energy Services periode 2012–2014. MLY, Senior Trader Pertamina Energy Services Pte. Ltd. periode 2009–2015. NRD, Crude Trading Manager Pertamina Energy Services Pte. Ltd. TFK, mantan Vice President Integrated Supply Chain PT Pertamina, jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP Nasional subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.