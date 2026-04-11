Kejagung Diminta Fokus Kejar Riza Chalid Kurangi Umbar Informasi, Nanti Kabur!

Penetapan Mohammad Riza Chalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Petral (2008-2015) disorot tajam.

Pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara (Untar), Hery Firmansyah, mengingatkan, aparat penegak hukum agar lebih mengedepankan efektivitas kerja lapangan dibanding sekadar narasi publik.

Hery menekankan transparansi memang penting, namun strategi yang terlalu terbuka justru berisiko memberi celah bagi pelaku untuk mengantisipasi langkah hukum aparat.

“Tentu pada semua aparat penegak hukum kerja senyap nyata dalam penegakan hukum lebih dikedepankan jangan sampai semua yang tersampaikan ke publik menjadi senjata bagi pelaku kejahatan untuk mempersiapkan langkah lanjutan,” kata Hery saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, publik hanya perlu mendapatkan informasi terbatas sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi, bukan detail penyidikan yang bersifat rahasia.

“Namun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi diperlukan penyampaian informasi yang terbatas ke publik agar info rahasia tidak kemudian bocor keluar,” tambahnya.

Hery menilai Kejaksaan Agung saat ini harus membuktikan komitmennya melalui tindakan konkret. Penangkapan Riza Chalid dianggap sebagai langkah paling krusial karena status hukumnya sudah terpenuhi secara formil.

“Dalam hal ini aparat dalam hal ini kejaksaan lebih penting untuk melakukan kerja maksimal seperti penangkapan buron Riza Chalid sudah terpenuhi secara formil hukum,” tegas Hery.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh orang tersangka dalam perkara ini. Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa dugaan penyimpangan ini merugikan negara dalam kurun waktu tujuh tahun.

Riza Chalid diduga menjadi beneficial owner dari sejumlah perusahaan, di antaranya Gold Manor, VeritaOil, dan Global Energy Resources (GER). Ia dituding mempengaruhi proses tender pengadaan minyak dan pengangkutan melalui perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain Riza, enam tersangka lainnya adalah BBG, AGS, MLY, NRD, TFK, dan IRW, yang berasal dari pihak swasta dan internal Pertamina. Selain memburu keberadaan para tersangka, Kejaksaan Agung saat ini tengah melacak dan menyita aset-aset yang terkait dengan tindak pidana tersebut.