Kejagung Jangan Tebang Pilih Seret Oknum Pejabat Terlibat Kasus Tambang Samin Tan

Samin Tan, pengusaha tambang berjuluk 'raja' batu bara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi tambang ilegal. (Foto: ANTARA).

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Terbaru, tim penyidik Jampidsus menggeledah kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Banjarmasin dan Palangkaraya pada Selasa (31/3/2026).

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk memperkuat bukti dalam perkara yang menjerat pengusaha Samin Tan sebagai tersangka. Aktivitas tambang ini diduga melibatkan penyelenggara negara dan merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

Terkait perkembangan kasus, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mendesak Kejagung segera mengungkap identitas oknum pejabat yang diduga terlibat.

“Jika memang ada keterlibatan penyelenggara negara, Kejagung harus berani mengungkapnya. Ini penting agar penegakan hukum tidak menimbulkan kesan tebang pilih,” ujar Hari dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).

Menurut Hari, kasus ini berpotensi melibatkan pejabat negara yang berperan sebagai pelindung praktik tersebut. Ia menekankan bahwa transparansi Kejagung sangat diperlukan untuk menghindari spekulasi di masyarakat.

Hari pun meminta Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, segera mengumumkan pihak-pihak yang terlibat jika alat bukti telah mencukupi.

“Keterbukaan akan mencegah spekulasi dan memperkuat legitimasi penegakan hukum. Jangan sampai kasus ini hanya berhenti pada aktor swasta,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hari mengingatkan bahwa kolusi antara pengusaha dan pejabat di sektor sumber daya alam merupakan pola lama yang harus dibongkar hingga ke akarnya. Ia berharap kasus AKT menjadi momentum untuk memutus jaringan tersebut.

“Praktik kolusi antara pengusaha dan pejabat negara di sektor sumber daya alam bukan hal baru. Kasus ini harus menjadi momentum untuk membongkar jaringan yang lebih luas,” pungkas Hari.

